Ben Affleck arruinó la franquicia de Batman, dice George Clooney

Pocos tienen duda cuando les preguntan cuál es el peor Batman que hemos tenido. George Clooney se ganó a pulso ese "honor" con su actuación en Batman & Robin - 11%, aunque quizá no sea culpa de su actuación, sino de un guión y una estética que parecen contrarias al Hombre Murciélago. Luego de Batman - 72% y Batman Regresa - 81%, resultó decepcionante para los fans que una cinta como Batman & Robin pretendiera ser su sucesora. La vergüenza que le causa a Clooney esa película es muy conocida, hace poco dijo en entrevista con Variety que no le permite a su esposa verla porque quiere que no le pierda el respeto.

También te puede interesar: Denis Villeneuve dice que Batman es el único superhéroe que le interesa

El actor y director de 60 años se encuentra promocionando su nueva película, The Tender Bar, que es protagonizada por Ben Affleck, Tye Sheridan, Lily Rabe y Christopher Lloyd. Esta producción marca la primera colaboración con Affleck desde que trabajaron en Argo - 96%, en 2012, y al ser cuestionado por Variety sobre por qué había pasado tanto tiempo sin trabajar con él, Clooney contestó que fue porque Affleck "arruinó la franquicia de Batman".

Todos sabemos que lo dijo como una broma porque él ha admitido ser el responsable de arruinar la franquicia, y aunque las películas donde apareció Affleck tuvieron detractores, estuvieron muy lejos de ser tan criticadas como lo fue Batman & Robin. The Tender Bar tendrá un estreno limitado en cines este 17 de diciembre, y el 7 de enero de 2022 estará disponible en Amazon Prime Video.

También lee: Christopher Nolan alaba el trabajo de Robert Pattinson y Matt Reeves en The Batman

Batman ha sido interpretado por varios actores, y algunos se han convertido en leyenda. Adam West, quien dio vida al superhéroe en una serie y en Batman: La Película - 80%, tal vez no sea la adaptación más fiel a los cómics, pero sí que marcó a toda una generación y muchos lloraron su muerte en 2017. Luego tuvimos al inolvidable Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%), que bajo la dirección de Tim Burton regresó al personaje a sus raíces más oscuras; después Val Kilmer y George Clooney no aportaron mucho a la franquicia, pero el Batman de Christian Bale (Psicópata Americano - 67%, El Imperio del Sol - 70%, Hostiles: Violencia Americana - 81%) fue todo un hito; la trilogía dirigida por Christopher Nolan (Memento - 92%, Interestelar - 71%, El Origen - 86%) marcó un antes y un después en el cine de superhéroes, así que parecía imposible de superar, pero muchos fans prefirieron a Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%) cuando lo vieron en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%.

Ahora los fans esperan con ansias el lanzamiento de The Batman , que tendrá lugar en los primeros meses de 2022. Con Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, High Life - 73%) como en nuevo Hombre Murciélago, y con Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%) como director, hay altas expectativas y grandes esperanzas para el futuro. Aunque eso no es todo, pues Affleck sí volverá a aparecer en la pantalla grande como Batman en The Flash, y junto a él estará de regreso Michael Keaton, a quien no hemos visto en el papel desde hace casi 30 años.

Batman seguirá dando de qué hablar en el futuro, pues de todos los superhéroes de DC Comics que existen, es uno de los más queridos por el público en general. Próximamente no sólo tendremos más adaptaciones al cine, se anunció hace poco una serie que estará en YouTube titulada Batman: Wayne Family Adventures, basada en un exitoso webtoon.

Por su parte, el cine de superhéroes sigue triunfando, y durante esta pandemia de Covid-19, el subgénero ha servido para atraer al público de vuelta a las salas de cine. Antes de que acabe el año todavía quedan por estrenarse dos películas del Universo Cinematográfico de Marvel, Eternals, que llega en noviembre, y Spider-Man: Sin Camino A Casa, que se estrenará este diciembre.

No te vayas sin leer: Frank Miller reaccionó a la influencia de su obra en las películas de Zack Snyder