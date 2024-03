Kinds of Kindness, la nueva película de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, presenta su primer tráiler

Después de una increíble temporada de premios en la que su película triunfó por todo lo alto, Emma Stone y Yorgos Lanthimos están de regreso con un nuevo proyecto juntos. El aclamado dúo, junto con un reparto compuesto por otras grandes estrellas de Hollywood, han dado rápido sentido a una película que llegará muy pronto a las salas de cine. El frenético avance nos muestra a Stone, junto con otros grandes nombres de la industria, protagonizando un tráiler que se distingue por su color y por sus emociones sin control.

¿De qué trata la nueva película de Yorgos y Emma?

Estamos hablando de Kinds of Kindness, película que además de Stone, cuenta con la participación de Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, y Hunter Schafer. A continuación puedes leer la sinopsis y posteriormente ver el tráiler oficial.

Es una fábula tríptico que sigue a un hombre sin elección que intenta tomar el control de su propia vida; un policía alarmado porque su esposa, desaparecida en el mar, ha regresado y parece una persona diferente; y una mujer decidida a encontrar a alguien específico con una habilidad especial, que esté destinado a convertirse en un líder espiritual prodigioso.

