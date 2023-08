Ahsoka: primeras reacciones de los críticos dicen que es increíble

Las primeras reacciones a Ahsoka, la nueva serie de Star Wars que llegará muy pronto a Disney+, ya están aquí, y los críticos están diciendo cosas muy positivas, por lo que podemos esperar que los fans reaccionan de forma similar, aunque no debemos olvidar que muchas veces críticos y fans no están de acuerdo, como ocurrió con Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% y la serie de Obi-Wan Kenobi - 95%.

La serie fue desarrollada por Jon Favreau y Dave Filoni, y forma parte de la expansión del universo Star Wars en streaming. Surge como un spin-off de The Mandalorian - 90%, situándose en la misma línea temporal, después de los eventos de El regreso del Jedi. A su vez, continúa el hilo narrativo de la serie animada Star Wars Rebels.

La trama sigue a Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson, quien después de la caída del Imperio, investiga una nueva amenaza emergente para la galaxia. El personaje de Ahsoka fue creado originalmente para la serie animada Star Wars: The Clone Wars, siendo Rosario quien lo encarnó en formato live-action por primera vez en la segunda temporada de The Mandalorian. La producción de Ahsoka comenzó en mayo de 2022 y cuenta con varios personajes de Rebels, incluyendo a Lars Mikkelsen retomando su papel de Grand Admiral Thrawn. Dentro del elenco se encuentran actores como Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla, entre otros. La serie se estrenará con dos episodios el 23 de agosto de 2023 y culminará el 4 de octubre con un total de ocho episodios.

Poniendo en contexto, Star Wars ha producido varias series televisivas de gran éxito desde 2019, comenzando con The Mandalorian, que presentó la historia de Din Djarin protegiendo a un pequeño bebé de la especie de Yoda, llamado Grogu. A raíz de su éxito, surgieron spin-offs como El libro de Boba fett, y después llegó la esperada Obi-Wan Kenobi, centrada en la vida del Jedi tras La venganza de los sith, y Andor, basada en la vida de Cassian Andor previo a Rogue One. Estas series, junto con proyectos en desarrollo como Lando, están enriqueciendo la experiencia Star Wars para los aficionados alrededor del mundo.

¿Qué dicen las primeras reacciones de Ahsoka?

La mayoría de las reacciones a los primeros dos episodios son positivas, con menciones especiales para la banda sonora, para Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren y para los villanos. Ya sólo faltan unos días para que los fans puedan expresar sus propias opiniones, pero todo apunta a un nuevo triunfo para Lucasfilm:

Los primeros dos episodios de #Ahsoka son muy buenos. Realmente se siente como la temporada 5 de Star Wars Rebels... excelentes noticias para los fanáticos, pero otros pueden sentirse un poco perdidos al principio. Rosario Dawson interpreta a Ahsoka a la perfección; Hera y Sabine sólidas; villanos intrigantes. Adorables Lothcats.

The first two episodes of #Ahsoka are very good. It really does feel like Star Wars Rebels season 5... great news for fans, but others might feel a bit lost at first. Rosario Dawson plays Ahsoka perfectly; Hera and Sabine solid; intriguing villains. Adorable Lothcats. pic.twitter.com/vDpHgD80Tw — Mark Cassidy (@RorMachine) August 18, 2023

Creo que #Ahsoka tiene mucho potencial. Como fanático de Rebels, sentí una conexión que fue verdaderamente especial. Y, sin embargo, es enormemente épica en algunos momentos y extrañamente plana en otros. Sabine es la más destacada y en el Ep 2 me absorbió por completo. Podría bajar la calidad, pero no creo que lo haga.

I think #Ahsoka has a lot of potential. As a Rebels fan, I felt a connection to it that was truly special. And yet it’s hugely epic at some times & oddly flat at others. Sabine is the standout through & by Ep 2 I was fully sucked in. It could go south but I don’t think it will 🤞 pic.twitter.com/9BKgNcgXuR — Germain Lussier (@GermainLussier) August 18, 2023

¡Vi los primeros 2 episodios de #Ahsoka! Magnífico show, sorprendentemente misterioso, música diferente a cualquier otra de Star Wars. Este es tanto el programa de Sabine como el de Ahsoka y Bordizzo en verdad destaca. ¡100% esta es la temporada 5 de Rebels, así que asegúrate de estar al día antes del estreno!

Watched the first 2 eps of #Ahsoka! Gorgeous show, surprisingly moody, score unlike any other Star Wars. This is as much Sabine's show as it is Ahsoka's and Bordizzo is a real highlight. This is 100% Rebels season 5 so make sure you're caught up before the premiere! pic.twitter.com/RhVxVLf2vf — John Saavedra 🇨🇴 (@johnsjr9) August 18, 2023

Un comienzo prometedor para #Ahsoka con muchos elementos geniales de la historia que expanden el universo de #StarWars y se siente diferente a Mando. Ep 1 tiene algunos momentos lentos que involucran un MacGuffin, pero el Ep 2 realmente se gelifica. Sabine destaca. Creo que aquellos que la conozcan por primera vez realmente la apreciarán.

A promising start for #Ahsoka with many cool story elements that expand the #StarWars universe and feel different from Mando. Ep 1 has some slow moments involving a MacGuffin but Ep 2 really gels. Sabine is a standout. I think those meeting her for first time will really dig her. pic.twitter.com/Jzt6GFqkAt — Eric Goldman (@TheEricGoldman) August 18, 2023

Para bien o para mal, #Ahsoka es TFA para los fanáticos de Rebels. El programa de SW más tradicional hasta el momento, pero increíblemente rígido y lento. Lamentablemente, Dave no es un director interesante. Difícil de juzgar por 2 episodios, algunas cosas interesantes de maestro/aprendiz, Ray Stevenson es el que se destaca. Está bien.

For better or worse, #Ahsoka is TFA for Rebels fans. Most traditional SW show yet, but incredibly stiff & sluggish. Sadly Dave just isn't an interesting director. Hard to judge off of 2 eps, some interesting master/apprentice stuff, Ray Stevenson is the stand out. It's fine. pic.twitter.com/snUiCFteeq — Griffin Schiller (@griffschiller) August 18, 2023

Los primeros 2 episodios de #Ahsoka son muy divertidos, especialmente para los fans de REBELS y CLONE WARS. Me encantan las escenas de lucha de Ashoka. El primer episodio está escrito y dirigido por Dave Filoni y es mi favorito de los dos. Definitivamente más serio en tono. Esto es algo bueno de #StarWars

The first 2 episodes of #Ahsoka are a lot of fun, especially for fans of REBELS and CLONE WARS. Love Ashoka’s fight scenes the most. The 1st episode is written & directed by Dave Filoni & it’s my fav of the two. Definitely more serious in tone. This is some good #StarWars pic.twitter.com/wWOMBYbWxd — Erik Davis (@ErikDavis) August 18, 2023

¡Acabo de terminar los primeros 2 episodios de #Ahsoka y es un comienzo muy prometedor! Natasha Liu Bordizzo realmente brilla como Sabine y todos los villanos y el establecimento de la trama son muy intrigantes. La música de Kevin Kiner es absolutamente increíble en esto, realmente mantiene alta la vibra del show.

Just finished first 2 episodes of #Ahsoka and it’s a very promising start! Natasha Liu Bordizzo really shines as Sabine & all the villains/plot set-up is very intriguing.



Kevin Kiner’s score is absolutely incredible in this, really keeps the vibe of the show high. pic.twitter.com/YpKJuX9fWN — Jacob (@JacobFisherDF) August 18, 2023

Los primeros dos episodios de #Ahsoka son realmente buenos. Incluso si nunca has visto #Rebels o #CloneWars, es muy fácil de seguir. Estoy impresionado con la acción y cómo es toda la historia. Sin misiones secundarias ni de relleno. No puedo esperar a ver el episodio 3. Ojalá pudiera ver futuros episodios en una pantalla de cine.

First two episodes of #Ahsoka are really good. Even if you’ve never seen #Rebels or #clonewars it’s super easy to follow. Impressed with the action & how it’s all story. No side missions or filler. Can’t wait to see episode 3. Wish I could watch future episodes on a movie screen. pic.twitter.com/x1aEi0DRZ5 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) August 18, 2023

#Ahsoka Eps 1 y 2 Primeras impresiones: - Pulgar arriba en general - El primer episodio está refrescantemente bien estructurado. Envuelta en cursilería clásica de #StarWars, a veces demasiado. - Comienza como #ANewHope en la televisión (¡con algo de trilogía de secuelas también!), Luego pasa a #StarWarsRebels en live-action (nuevamente, a veces demasiado) - El corazón del programa hasta ahora es Sabine, Liu Bordizzo es genial y compensa cualquier aspecto negativo - Destacado verdadero: Kiner Music.

#Ahsoka Eps 1&2 First Impressions:



- Overall thumbs up

- First episode is refreshingly well-structured. Packs in classic #StarWars corniness, sometimes too much.

- It starts off as #ANewHope on TV (with some sequel trilogy flavor as well!), then moves to #StarWarsRebels in… pic.twitter.com/YqhA0nJsfR — SWNN (@StarWarsNewsNet) August 18, 2023

¡Vi los primeros dos episodios de AHSOKA esta noche y es algo genial! Hay mucha sobreexplicación desde el principio, pero la trama sigue avanzando bastante rápido. Los nuevos villanos son igualmente aterradores y fascinantes. Hera y Sabine son geniales. No puedo esperar a ver qué sigue.