El Juego del Calamar fue baratísima comparada con series como The Crown o Stranger Things

En el mundo del streaming que ahora ha abarcado la atención de todos, desde los espectadores hasta los creadores, parecería que para ser un éxito es necesario invertir cantidades exorbitantes de dinero. Hoy todos quieren estar ahí por los grandes resultados que se han obtenido, pero dar ese paso resulta tenebroso porque nunca se sabe qué es lo que se ganará al público. De hecho, esta es la razón por la que tantas producciones tan buenas son canceladas.

Sigue leyendo: El Juego del Calamar: Carlos Loret de Mola y Brozo hacen una parodia de la serie

Ahí tenemos Mindhunter - 94%, y muchas otras más, que fueron programas muy bien recibidos por la crítica, pero al tener un grupo tan específico de audiencia, los ingresos que genera no alcanzan a lo ya invertido, y por tanto a la empresa no le conviene seguir gastando dinero con ello. Por otro lado, están las series que de un momento a otro se vuelven tendencia entre los espectadores y su recepción es impresionante, pero para lograr esto no siempre es necesario gastar tanto dinero en la producción.

Cada una de las plataformas que hoy existen, ofrecen su propio contenido original, además del amplio catálogo con el que cuenten, y cada una de sus producciones debe alcanzar ciertas expectativas si quiere seguir adelante. Hoy en día, Netflix es quien sigue liderando en cuanto este tipo de producciones originales de todo tipo y géneros; no por nada es llamado el gigante del streaming.

Recientemente El juego del calamar - 100% se convirtió en la serie más vista de la plataforma, y tras algunas semanas de su estreno sigue siendo tema de conversación, controversia e incluso parodias. Pero, ¿será que fue una gran inversión por parte de Netflix? En realidad, no. De acuerdo a lo que informa Bloomberg (vía Comic Book), Netflix gastó apenas USD$21 millones en la primera temporada del programa creado por Hwang Dong-hyuk, lo que se resume en USD$2.4 millones invertidos en cada uno de los episodios.

Continúa con: El Juego del Calamar spoileó las muertes de sus protagonistas desde los primeros capítulos

Estas cantidades están muy por debajo de otras superproducciones de Netflix. Por ejemplo, The Crown - 100% cuenta con un presupuesto de USD$10 millones por cada episodio, mientras Stranger Things ha recibido cerca de USD$8 millones también para cada capítulo. Claro que las producciones son diferentes, unos invierten más en la escenografía, maquillaje o vestuario, mientras otros enfocan todos sus recursos en los efectos especiales e incluso en su propio reparto.

Pero quien decide cuál será el programa más exitoso es la audiencia. Es importante recordar que El Juego del Calamar tampoco tuvo un camino tan fácil a pesar de ser barata, pues su creador aseguró que el guión se mantuvo guardado por casi ocho años por lo difícil que fue convencer a alguien que apostara por ella. Hasta ahora no se ha confirmado si habrá otras temporadas para seguir mostrando estos mortales juegos.

Te puede interesar: El Juego del Calamar es usada por Corea del Norte como propaganda contra Corea del Sur

Mientras Hwang Dong-hyuk ha comentado que aún no está en sus planes al menos una segunda temporada, aseguró a The Hollywood Reporter que aún hay ciertas cosas que le gustaría explorar, como la historia del oficial de policía y su hermano, así como ahondar más en el reclutador de traje que le entrega la tarjeta a Seong Gi-Hun en el primer episodio.