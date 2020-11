Encuesta revela que The Mandalorian, Avengers y Stranger Things son las principales franquicias de entretenimiento

¡Tenemos excelentes noticias! A partir de enero de 2019, NRG, famosa firma de estrategia e información global, se dio a la tarea de realizar más de 350.000 entrevistas sobre 700 franquicias de entretenimiento para descubrir cuáles son las más audaces, inspiradoras y estimulantes para el público estadounidense. Como era de esperarse, la lista de 20 ganadoras es encabezada por The Mandalorian - 91%, Avengers: Endgame - 95% y Stranger Things - 76%. El resto incluye mucho más contenido de Disney y de Netflix, confirmando que ambas compañías están creando contenido capaz de reinventarse y sobrevivir al tiempo.

Actualmente la industria del entretenimiento está pasando por varias reinvenciones. La pandemia de Covid-19 aceleró el cambio en la experiencia cinematográfica, beneficiando a los servicios de streaming que pueden proporcionar contenidos diversos desde la comodidad y seguridad de nuestros hogares. Sin embargo, las películas de superhéroes y todas las producciones de Disney tienen al público encantado desde hace décadas, continúan ocupando un lugar especial entre la audiencia.

El CEO de NRG, Jon Penn, celebró que las franquicias de entretenimiento estén ocupando un mayor lugar dentro de las conversaciones culturales actuales, así como su capacidad para “crear una nueva realidad” y “unir” a personas de todo el mundo gracias a sus valiosos contenidos (vía Variety):

Los consumidores están listos para que las franquicias de entretenimiento se apoyen en importantes conversaciones culturales y creen una nueva realidad, una en la que el optimismo, la diversidad y la curiosidad nos unen en lugar de dividirnos.

Los resultados de la encuesta realizada por NRG, se analizaron con el fin de determinar qué franquicias tienen más probabilidades de resistir la prueba del tiempo, continuar evolucionando y reinventarse para seguir siendo relevantes durante más tiempo.

Tal como mencionamos previamente, Disney y Marvel Studios dominaron la lista de 20 las principales franquicias de entretenimiento con el 70% de títulos de la compañía del ratón. La aclamada serie de Star Wars, The Mandalorian, se encuentre a la cabeza, y muy cerca le siguen títulos de superhéroes como Avengers, Pantera Negra - 90%, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82% y muchos más.

Pero la compañía del ratón no tiene tiempo para relajarse, dado que Netflix le siguió en la lista con tres de los 10 títulos principales, incluidos Stranger Things, The Witcher - 67% y Ozark - 90%. En estos momentos, el gigante de streaming tiene más franquicias relevantes que Disney Plus.

Te compartimos la lista completa de las 20 principales franquicias de entretenimiento de acuerdo con NRG:

1. The Mandalorian - 91%

2. Avengers: Endgame - 95%

3. Stranger Things - 76%

4. John Wick 3: Parabellum - 98%

5. Pantera Negra - 90%

6. Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82%

7. The Witcher - 67%

8. Ozark - 90%

9. Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%

10. Black Widow

11. Deadpool 2 - 85%

12. Thor: Ragnarok - 92%

13. Iron Man 3 - 79%

14. Mario Bros.

15. Toy Story 4 - 96%

16.Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%

17. Spider-Man: Lejos de Casa - 82%

18. Coco - 97%

19. El rey león - 40%

20. Hamilton - 100%

Según reporta Variety, esta encuesta también examinó los elementos que hacen que cada una de las franquicias sea digna de mención, incluida su audacia, inclusión y capacidad para hacer reflexionar al público. NRG encontró que entre los títulos más audaces para la audiencia se encuentran Black Mirror - 64%, Cosmos, Pantera Negra y el musical de Broadway Hamilton - 100%, actualmente disponible en Disney Plus.

¿Y qué viene para el futuro? NRG predice que las franquicias exitosas en 2021 serán audaces y capaces de adaptarse a las nuevas formas de pensar. Debido a los retrasos provocados por la pandemia, los datos revelan que los consumidores están poniendo sus esperanzas en los estrenos que debieron haber llegado este 2020: Fast & Furious 9, No Time to Die, Ghostbusters: Afterlife, Top Gun: Maverick, The Matrix 4, Black Widow y Un Lugar en Silencio Parte II.

