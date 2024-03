Oscar 2024: Fans de Lily Gladstone condenan triunfo de Emma Stone en la categoría de Mejor actriz

Los Óscar 2024 se celebraron ayer por la noche y con el evento llegaron alegrías y decepciones. Una de las categorías más comentadas, por supuesto, fue la de Mejor actriz, competencia en la que vimos alzarse a Emma Stone como la gran ganadora. En redes sociales todavía se está comentando el triunfo de la intérprete, con algunos seguidores de la ceremonia opinando de manera contundente que a Lily Gladstone se le ha robado el premio de manera desvergonzada.

No te pierdas: Los 10 momentos más conmovedores de los Oscar 2024

En Pobres Criaturas - 96%, Emma Stone interpreta a Bella Baxter, una joven revivida por un científico excéntrico que escapa de su encierro para vivir la vida a su manera, desafiando los estereotipos de una época arcaica y abogando por una libertad que está al alcance de su mano. El trabajo de Stone ha sido aclamado por la crítica, al punto que el día de ayer se llevó a casa la estatuilla a Mejor actriz por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La otra favorita de la categoría era Lily Gladstone, quien hipnotizó a la prensa y al público con su trabajo en Los Asesinos de la Luna - 94%, película en la que tomó el papel de Molly, una joven de la nación Osage cuya familia es blanco de asesinatos por su fortuna petrolera. El poder de interpretación de Gladstone se nota en cada escena, dejando huella con su rol de mujer indígena víctima de la ambición.

Te invitamos a leer: Godzilla: Minus One hace historia en los Oscar 2024 al ganar Mejores Efectos Visuales

Aunque una parte de las redes sociales defiende el triunfo de Emma Stone, otra parte está opinando que Lily Gladstone debió llevarse el premio a Mejor actriz y que la Academia le robó la estatuilla. La competencia entre estas dos actrices fue la más marcada.

amo a emma stone y me gustó que ganara pero lily gladstone se robó mi corazón así que estoy triste porque no ganó el oscar pic.twitter.com/p22aNCjwe8

HIJOS DE PUTA ESO ES UN ROBO. UN ROBO. UN PREMIO DELINCUENCIAL. UN PREMIO MANCHADO. EMMA STONE NO VAS A PODER DORMIR. ESE PREMIO NO ES TUYO. TIENE TALLADO EL NOMBRE DE LILY GLADSTONE

Lily gladstone sufrió el mismo robo que Cate blanchett el año pasado sorry not sorry https://t.co/QzI5WGsRoC