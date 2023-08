Director de Blue Beetle está feliz de que su película sea parte del DCU y no del fallido DCEU

La llegada de James Gunn a la presidencia de DC Studios el año pasado fue una gran sorpresa para los fans, pero la mayor sorpresa fue cuando anunció que el DC Extended Universe (DCEU) estaba por desaparecer, para dar paso a un nuevo universo cinematográfico, el DC Universe (DCU). Esto significa que varios actores y personajes desaparecerán y cuando los volvamos a ver, la mayoría serán interpretados por otros actores. Sin embargo, Blue Beetle se salvó de ser eliminado y formará parte del DCU. El director de la película está muy feliz por ello.

¿Qué es el DCEU?

El DCEU es una serie de películas basadas en los personajes de DC Comics, que aspiraba a construir un universo interconectado similar al Universo Cinematográfico de Marvel. El proyecto comenzó en 2013 con El Hombre de Acero - 55%, dirigida por Zack Snyder, presentando a Henry Cavill como Superman. Esta película estableció el tono y la base para las futuras entregas. En 2016, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% introdujo a Ben Affleck como Batman y Gal Gadot como Mujer Maravilla. A pesar de las críticas mixtas, la cinta fue un éxito comercial y sentó las bases para la Liga de la Justicia - 41%.

Escuadrón Suicida - 25%, también de 2016, expandió el universo introduciendo villanos de DC como Harley Quinn y Deadshot. En 2017, Mujer Maravilla - 92% contó el origen de Diana Prince y fue aclamada tanto por críticos como por el público. Ese mismo año, Liga de la Justicia - 41% enfrentó a los héroes contra Steppenwolf, aunque la película tuvo cambios de dirección y reshoots que afectaron el resultado final. A partir de ese momento la franquicia no volvió a tener cohesión.

Los superhéroes principales del DCEU en Liga de la Justicia (2017)

Películas como Aquaman - 73% (2018) y ¡Shazam! - 88% (2019) tuvieron un tono más ligero y fueron bien recibidas, pero las siguientes entregas como Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% y El escuadrón suicida - 91% fracasaron en taquilla, y los dos lanzamientos de este año, ¡Shazam! La Furia de los Dioses - 55% y The Flash - 60%, fueron fracasos espectaculares. No es difícil entender por qué Gunn optó por hacer un reinicio.

¿A qué universo cinematográfico pertenece Blue Beetle?

Blue Beetle, personaje interpretado por el actor de Cobra Kai - 85%, Xolo Maridueña, originalmente sería parte del DCEU, pero cuando llegó la nueva dirección de DC Studios, los presidentes encontraron que las referencias a otros superhéroes eran muy sutiles y no ligaban a la cinta con el anterior universo, así que Gunn lo nombró el primer personaje del DCU. Gracias a ello, es muy probable que lo volvamos a ver en futuras entregas, incluso si no es en una película enfocada en Blue Beetle.

El director Angel Manuel Soto declaró a The Hollywood Reporter que está feliz de que su película forme parte de la franquicia de James Gunn y no del fallido DCEU (vía Coming Soon):

Sí, ese fue sin duda uno de los elementos de alivio. Es el hecho de que todo este esfuerzo no iba a morir durante este cambio de régimen. Sobrevivimos a los cambios de régimen a lo largo de todo este proceso, y eso fue un testimonio del arduo trabajo que todos pusieron en él.

Y luego remarcó su felicidad porque los actores que tanto trabajo pusieron el el filme, no serán borrados por completo, como ocurrió con el Superman de Henry Cavill y el Batman de Ben Affleck, entre muchos otros personajes que no volveremos a ver:

También hay una creencia en nuestros personajes, que ahora van a ser parte de este nuevo universo de DC, especialmente el personaje de Xolo y toda su familia y el personaje de Bruna Marquezine. Entonces, saber que van a seguir avanzando en el DCU me permitió sentir alivio por mí y por ellos. Es un testimonio de la cantidad de corazón y talento que tienen.

