Blue Beetle: Director dice que el superhéroe tiene el traje más poderoso de DC

Blue Beetle llegará a las salas de cine en unos cuantos días y muchos fans de DC están ansiosos por ser testigos de la nueva propuesta de este universo cinematográfico. Angel Manuel Soto, director de la película, visitó recientemente tierras mexicanas y compartió con el público tres razones por las que debemos ir a ver esta aventura superheroica, destacando que el traje del protagonista es el mejor. ¿Será capaz de reunir una taquilla sólida en las semanas que están por venir?

Protagonizada por Xolo Maridueña (Cobra Kai - 85%), Blue Beetle se enfocará en la historia de Jaime Reyes. En los cómics, este personaje es un joven de ascendencia mexicana, cuya historia inicia cuando descubre un escarabajo extraterrestre llamado Scarab que le otorga un traje tecnológico y poderes increíbles. Convertido en el tercer Blue Beetle, Jaime lucha por equilibrar su vida de adolescente con la responsabilidad de ser un superhéroe. A medida que explora el legado del escarabajo, Jaime enfrenta amenazas cósmicas y desafíos locales, formando vínculos con otros héroes y ganando su lugar en la comunidad superheroica mientras se convierte en un defensor valiente y honorable.

Xolo Maridueña como Jaime Reyes (Crédito: Warner Bros.)

Manuel Soto, de origen puertorriqueño, es conocido por haber dirigido producciones como Dinner Party, The Second Line: A Parade Against Violence, En la Privacidad de mi Hogar, I Struggle Where You Vacation, La Granja y Charm City Kings, cortometrajes y largometrajes de tipo independiente que poco a poco dieron buena reputación a su nombre y lo llevaron hasta la dirección de Blue Beetle en DC Studios. Durante su estancia en México, el director compartió su entusiasmo por el cercano estreno y para Tomatazos habla sobre la razones que el público necesita escuchar para ver la película:

Tiene el traje más poderoso de todos.

