Obi-Wan Kenobi: Vivien Lyra Blair, actriz de la pequeña Leia, habla de un posible spin-off centrado en la princesa y Lola

Después de una larga espera, Ewan McGregor y Hayden Christensen regresaron al universo de Star Wars el año pasado y los fanáticos saltaron de emoción. La serie Obi-Wan Kenobi - 95% se estrenó en Disney+ a finales de mayo de 2022, con McGregor dando vida al legendario Maestro Jedi Obi-Wan y Christensen de vuelta como Anakain Skywalker/Darth Vader, lo cual sin duda los entusiastas de la Guerra de las Galaxias agradecieron. Vimos a ambas estrellas interpretando sus respectivos roles en la franquicia por última vez en el año 2005, en el épico (y trágico) cierre de la trilogía precuela, Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%.

Con un total de seis episodios, Obi-Wan Kenobi es dirigida por Deborah Chow y escrita por Joby Harold . Además de tener a Christensen y McGregor como las estrellas principales, el reparto incluye a Moses Ingram como Reva Sevander/la Tercera Hermana, Joel Edgerton como el tío Owen Lars, Bonnie Piesse como la tía Beru Lars, Kumail Nanjiani como Haja Estree, Rupert Friend como El Gran Inquisidor y Vivien Lyra Blair en el papel de la pequeña princesa Leia.

En una entrevista reciente con Bleeding Cool (via ComicBookMovie), Vivien Lyra Blair reveló que espera volver a interpretar a la princesa Leia en un spin-off. El medio le preguntó a la actriz de diez años si Disney la había contactado sobre la posibilidad de regresar para una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi. La estrella de Boogeyman: Tu Miedo Es Real - 77% dijo que no ha escuchado nada de esto, pero incluso si una nueva temporada de Obi-Wan Kenobi estuviera en camino, ella no cree que Leia formará parte de esta. No obstante, la pequeña Vivien aseguró que estaría encantada de regresar como Leia en una nueva serie centrada en la querida princesa y su droide Lola. Esto dijo la actriz al medio:

No lo sé. Sinceramente, no tengo información. Si la tuviera, no podría decírselo a nadie. Creo que Ewan espera que puedan hacer la segunda temporada [de Obi-Wan Kenobi]. Estaba diciendo que aún cuando me encantaría hacerlo, no veo cómo encajaría en él [programa] porque comúnmente se piensa que él [Obi-Wan] no vuelve a ver a Leia hasta que ella pide ayuda en A New Hope.

Vivien, a quien también vimos en Querida Zoe y We Can Be Heroes, continuó:

Siento que tal vez podría hacer un cameo como Leia adolescente al final de la segunda temporada. Tal vez podría haber eso, pero también esperamos mi programa, como Leia y Lola, que podría ser divertido de hacer. Espero poder volver e interpretarla nuevamente, pero puede ser una serie limitada y eso puede ser todo lo que es.

Obi-Wan Kenobi está ambientada 10 años después de los dramáticos eventos del Episodio III, donde Kenobi enfrenta su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, quien fue corrompido por el lado oscuro de la Fuerza y terminó por convertirse en Vader. Esta fue una de las series más esperadas de Star Wars desde su anuncio en 2019, y si bien para muchos no logró superar las expectativas, otros quedaron bastante satisfechos con el dramático cierre. Aunque originalmente la serie fue presentada como un proyecto limitado, es decir, que contaría solamente con una temporada, se ha rumoreado que una segunda temporada se encuentra en camino, pero nada de esto se ha confirmado.

En la serie, Obi-Wan es enviado a rescatar a la pequeña princesa Leia Organa que ha sido secuestrada como cebo por cazarrecompensas relacionados con los Inquisidores. La inclusión de Leia en el programa podría ser una de las apariciones más importantes de la franquicia de los últimos años y no sólo porque trae de regreso al querido personaje, sino porque su participación en la historia da un significado más profundo a la historia de Obi-Wan y Leia y su conexión en el futuro, mientras se encarga de llenar algunos huecos del canon original de Star Wars.

Obi-Wan Kenobi fue un éxito en Disney+; su popularidad escaló tanto que incluso llegó a superar a The Mandalorian - 90% como el estreno más visto de la plataforma. La franquicia de Star Wars continúa apostando en la expansión de su universo en formato televisivo, pues además de ya contar con grandes títulos como The Mandalorian, El libro de Boba Fett - 63%, Andor - 90%, y por supuesto, Obi-Wan Kenobi, múltiples proyectos ya se encuentran en camino. Actualmente, los fanáticos esperan con emoción Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson.

Te dejamos la sinopsis de Obi-Wan Kenobi a continuación:

Durante el reinado del Imperio Galáctico, el antiguo Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi se embarca en una misión crucial. Kenobi debe enfrentarse a aliados convertidos en enemigos y enfrentarse a la ira del Imperio.

