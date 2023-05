The Flash podría recaudar menos que Eternals en su primer fin de semana

Después de un larguísimo desarrollo, la película de The Flash está por llegar a los cines, y se ha estado promocionando desde hace meses como una de las mejores entregas del subgénero de superhéroes. La promoción que se le ha dado es masiva, sin embargo, The Hollywood Reporter ha compartido nuevas estimaciones para su fin de semana de apertura y no son muy buenas.

En la taquilla local (Estados Unidos y Canadá), los mayores éxitos superheroicos durante sus estrenos pertenecen a Marvel Studios, con Avengers: Endgame - 95% y sus impresionantes US$ 357 millones; y Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% y sus US$ 260 millones. Entre sus lanzamientos menos exitosos encontramos a Hulk: El Hombre Increíble - 67%, con US$ 55 millones, y Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81% con US$ 57 millones.

Según las fuentes del medio, durante sus primeros días en cines, la película dirigida por Andy Muschietti (It (Eso) - 85%, It: Capítulo Dos - 80%) recaudará una cifra en torno a los US$ 70 millones. Una cinta de Marvel que recaudó algo similar fue Eternals - 58%, con US$ 71 millones en su fin de semana de estreno, y es uno de los mayores fracasos de la franquicia, tanto en taquilla como en su recepción ante la crítica. Por otro lado, es una mejora si tomamos en cuenta que la última entrega de DC en llegar a cines, ¡Shazam! La Furia de los Dioses - 55%, recaudó sólo US$ 30 millones durante su estreno.

Los expertos dicen que US$ 70 millones es una cifra baja, por lo mucho que el estudio se ha esforzado por promocionar la cinta, pero otros aseguran que el mantener la atención del público después de su estreno es más importante que lo recaudado durante su primer fin de semana, y esto tiene mucho sentido, ya que Aquaman - 73%, la película más exitosa en taquilla de DC, sólo recaudó US$ 67 millones en su fin de semana de estreno, y terminó su recorrido por los cines con US$ 335 millones en taquilla doméstica, y más de US$ 1000 millones a nivel global.

Hasta antes de The Flash, Ezra Miller ha participado en varias películas de DC Extended Universe (DCEU). La primera vez que Miller interpretó a Flash fue en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% (2016) en un cameo. Esta cinta recaudó alrededor de US$ 873 millones a nivel mundial, pero tuvo críticas mixtas. Luego, en Escuadrón Suicida - 25% (2016), hizo una breve aparición. A pesar de las críticas negativas, la película tuvo un rendimiento sólido, con más de US$ 746 millones en la taquilla global.

La aparición más destacada de Miller fue en Liga de la Justicia - 41% (2017). A pesar de las expectativas, la película no cumplió en taquilla, recaudando aproximadamente US$ 657 millones a nivel mundial, y fue recibida con críticas mixtas a negativas. Aunque Miller apareció en la versión de 2021, La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, esta no tuvo un estreno tradicional en cines, por lo que no se pueden proporcionar cifras de taquilla, pero obtuvo la aclamación de los fans, hasta el punto de que una épica escena de Flash fue reconocida en los Óscars 2022.

La larga espera para los fanáticos de DC Comics ha concluido, ya que The Flash llegará a los cines en sólo unas semanas. A pesar de enfrentar diversos contratiempos y controversias a lo largo de los años, la película de superhéroes está lista para fascinar a la audiencia. Recientemente, los críticos que tuvieron el privilegio de asistir a la proyección de The Flash compartieron sus reacciones en redes sociales, y la respuesta ha sido abrumadoramente positiva.

Muchos han elogiado los impresionantes efectos visuales de la película, las actuaciones estelares y la dirección precisa, generando altas expectativas para el próximo estreno. Con tanto revuelo en torno a la película, se puede decir que será el tema de conversación en los próximos meses. Específicamente, el filme fue elogiado por su excelente narrativa y las destacadas actuaciones de Ezra Miller y Michael Keaton.

