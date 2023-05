Mortal Kombat 2: Adeline Rudolph, de El Mundo Oculto de Sabrina, interpretará a Kitana

Una de las películas más exitosas de HBO Max en 2021 fue Mortal Kombat - 74%, nueva adaptación de una de las franquicias de videojuegos más populares. A pesar de que fracasó en taquilla al sólo recaudar US$ 84 millones en todo el mundo, con un presupuesto de US$ 55 millones, su éxito en streaming aseguró una secuela, y la noticia más reciente es que Adeline Rudolph, actriz de El mundo oculto de Sabrina - 75%, dará vida a Kitana, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

La actriz tuvo su debut en la serie de Netflix, y no es la única de esa producción que se ha unido a Mortal Kombat 2, hace poco se confirmó a Tati Gabrielle, como la elegida para interpretar a Jade. En El Mundo Oculto de Sabrina Rudolph y Gabrielle interpretaban a Agatha y Prudence, dos de las tres Hermanas Extrañas.

Kitana, princesa de Edenia, es uno de los personajes más emblemáticos de la saga Mortal Kombat. Procedente de una realeza golpeada por la tragedia, Kitana es hija de los reyes Jerrod y Sindel. Su vida cambió drásticamente cuando el despiadado emperador Shao Kahn asesinó a su padre en su lucha por conquistar Edenia y utilizó su astucia para convertir a Sindel en su reina.

La prematura muerte de Sindel dejó a Kitana huérfana y a merced de Shao Kahn, quien la adoptó y manipuló para convertirla en una de sus asesinas más temibles. Sin embargo, deseando una lealtad inquebrantable, Shao Kahn encargó a Shang Tsung que creara una clon de Kitana, Mileena, con quien Kitana creció creyendo que era su hermana gemela.

La apariencia de Kitana ha cambiado a lo largo de los juegos de la saga. Su debut en Mortal Kombat II la presentó como una ninja en traje azul con abanicos de metal filoso, sus armas icónicas. Su apariencia se modificó a lo largo de los juegos, revelando su rostro por primera vez en Mortal Kombat Gold y presentando una transformación importante en Mortal Kombat Deadly Alliance. A pesar de los cambios, la esencia de Kitana permanece: una guerrera formidable marcada por la tragedia y la manipulación, pero siempre resistiendo. En las primeras dos películas de Mortal Kombat, la actriz estadounidense Talisa Soto fue la encargada de dar vida a Kitana.

El elenco de la secuela de Mortal Kombat cada vez se llena de más estrellas. Karl Urban fue anunciado hace poco como Johnny Cage. El actor es conocido por sus papeles en El Señor de los Anillos: Las Dos Torres - 96%, El Señor de los Anillos - El Retorno del Rey - 94%, Dredd - 78%, y The Boys - 85%, entre otros. La película es escrita por Jeremy Slater , y contará nuevamente con Simon McQuoid como director.

La franquicia de Mortal Kombat ha sido objeto de diversas adaptaciones en diferentes medios a lo largo de los años, incluyendo cine y televisión. El primer largometraje, Mortal Kombat - 34%, fue dirigido por Paul W.S. Anderson y fue un éxito en taquilla a pesar de las críticas mixtas. La película representaba una versión de los eventos del primer videojuego, con personajes icónicos como Liu Kang, Sonya Blade, y Johnny Cage enfrentándose al hechicero Shang Tsung.

Este éxito fue seguido por una secuela, Mortal Kombat: Aniquilación - 3% (1997), que no logró replicar el rendimiento de su predecesora tanto en críticas como en taquilla. El fracaso resultó en la cancelación de futuras secuelas planeadas. En cuanto a la televisión, se produjeron varias series animadas y de acción en vivo. Mortal Kombat: The Journey Begins (1995) y Mortal Kombat: Defenders of the Realm (1996) son ejemplos de las animadas, mientras que Mortal Kombat: Conquest (1998-1999) fue una serie de acción en vivo que sirvió como precuela a los eventos de los videojuegos.

También hubo una serie web llamada Mortal Kombat: Legacy (2011-2013) que presentaba una visión más realista basada en personajes de la saga. Finalmente, hubo varias adaptaciones de cómics y novelas que expandieron aún más el universo de Mortal Kombat. A pesar de las críticas variadas, la popularidad de la franquicia y su legado continúan siendo una fuerza importante en la cultura pop.

