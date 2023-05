Ismael Cruz Córdova, de Los Anillos de Poder, podría unirse al UCM como White Tiger

Como una de las franquicias más poderosas de la historia, el UCM no se salva de los malos momentos, pero su reputación y legado bastan para darle más oportunidades de mejorar y volver a la fama que tenían antes. La idea es mantener con firmeza la saga por más décadas, donde el canon se irá extendiendo con más personajes y más adaptaciones interesantes de héroes conocidos y por conocer. Es por eso que todos dentro de la industria quieren formar parte de este mundo, como Ismael Cruz Cordova, quien comenzó a ser más reconocido en el medio gracias a su participación en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90%, y quien ahora está listo para dar el salto y convertirse en un superhéroe de Marvel.

Parte del encanto de Marvel es que ha logrado equilibrar muy bien la presencia de viejos y nuevos héroes, personajes muy conocidos entre el público común y otros que sólo los expertos en cómics pueden reconocer. De esta forma, las expectativas siempre cambian y se adaptan, y aunque en los últimos años han tenido algunos problemas por la sobreexplotación de sus propios recursos, todavía queda mucho por explorar y sagas que abordar. Pero el legado de este universo cinematográfico tiene sus contradicciones y una de las que más les ha afectado es que todas las productoras quieren copiar su sistema y ahora las audiencias lo sienten muy gastado.

Sin embargo, un punto que logra compensar este problema es que el UCM se hace cada vez más grande y da espacio a personajes más diversos. Puede que algunos fanáticos más extremos tengan problemas con esto, pero el proceso es perfectamente normal y muy necesario cuando hablamos de franquicias que logran un impacto global tanto en cine como en televisión. Marvel necesita seguir renovándose y para ello existe una larga lista de héroes y villanos que pueden usar con intérpretes que busquen una oportunidad de oro o nombres más conocidos en la industria que simplemente quieran unirse a la convención.

A pesar de sus mejoras, uno de los aspectos que Marvel todavía no logra concretar tan bien es la representación latina, que aunque dio un gran paso con Pantera Negra: Wakanda por Siempre - 88%, todavía se queda muy atrás en la alineación principal de los héroes. Poco a poco esto irá cambiando, y los fans creen que personajes como White Tiger podrían hacer la diferencia. White Tiger es un título que varias personas latinas usan a lo largo de la historia de los cómics, tanto hombres como mujeres, así que existe una buena posibilidad de verlo muy pronto. De hecho, uno de los rumores constantes es que Jenna Ortega podría darle vida, pero es un actor de Los Anillos de Poder quien está abierto a intentarlo.

Ismael Cruz Córdova ha participado en proyectos como The Mandalorian - 90%, Ray Donovan y Las Dos Reinas - 49%, pero fue gracias a la libre adaptación de Amazon del canon de J.R.R. Tolkien que su nombre comenzó a sonar más y más entre críticos, público y productoras por igual. Al principio, muchos tuvieron problemas con aceptar su presencia como un elfo de color en la serie, pero aquellos que lograron ir más allá de algo tan superficial se encontraron con un buen personaje del que esperan más cosas para la segunda temporada que ya se está filmando. Luego de conquistar esta otra saga, el intérprete está listo para acercarse a Marvel en cuanto tenga la oportunidad.

Durante una charla para el podcast Just for Variety, el actor habló un poco sobre sus deseos de unirse al UCM:

Tengo una muy buena relación con los directores de casting de Marvel.

Creo que [White Tiger] es solo otro personaje que es fantástico. Me encantan los personajes que son héroes improbables que son personas que tienen la peor mano repartida. Esa es mi historia. Y me parece que son muchas de nuestras historias. Y la vida no es sólo este pequeño viaje de redención. ¿Cuántos de nosotros sufrimos bullying? ¿Cuántos de nosotros éramos pobres? ¿Cuántos de nosotros fuimos rechazados? Cuántas de nuestras identidades eran algo que no podía ser. Muchos de nosotros recibimos cartas que eran malas.

El actor reveló que hizo casting para dar vida a Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 85%, rol que se quedó en manos de Will Poulter. A pesar de este rechazo, Ismael Cruz Córdova no ve la situación desde un ángulo negativo, pues en realidad cree que es porque eventualmente llegará algo mejor:

Realmente quería ese [rol], pero Will Poulter se ve increíble haciéndolo, así que no estoy enojado. Pero ese rechazo fue difícil porque me encanta toda la historia.

Siempre pienso que no he conseguido esos papeles porque me mantienen libre para el que sí quiero hacer.

El intérprete confirma que ha tenido charlas importantes con Marvel, aunque sabiamente decidió no revelar para qué papeles o qué proyectos, pues es algo que todavía puede suceder. Aunque White Tiger sería una gran oportunidad, no se descartan otros personajes que incluso podrían tener su propia película o serie, como sucedió con Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% y Moon Knight - 87%, pues ya es hora de que estos héroes se vean como elementos principales y no como figuras secundarias. En ese sentido, y considerando el lugar que tiene dentro de la historia de Los Anillos de Poder, es seguro que Córdova ha demostrado que tiene todo a su favor para ser protagonista de su propia adaptación.

