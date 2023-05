Killers of the Flower Moon recibe nueve minutos de ovación en Cannes

La nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2023 y comenzaron a aparecer las primeras reacciones. Los críticos allí presentes dicen que es otro triunfo en la trayectoria del cineasta y han ovacionado su más reciente trabajo durante nueve minutos.

Entre gritos y aplausos, miembros de la crítica y la industria cinematográfica han reconocido la nueva producción del realizador italo-americano. Acompañado de sus inseparables colaboradores como Robert De Niro (Taxi Driver - 98%) y Leonardo DiCaprio (El Lobo De Wall Street - 78%), Scorsese presentó la historia de Osage, una comunidad nativa americana en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. Junto a Eric Roth (Duna - 75%) adaptaron el bestseller de David Grann , obra que relata la serie de asesinatos ocurridos dentro de un pueblo conocido como el “Reino del terror”.

El nuevo drama de Apple TV Films tuvo una proyección de 3 horas y 26 minutos en el Grande Theatre Lumiere, aforo que acogió a la obra con una ensordecedora ovación, algo que sorprendió al propio director. De acuerdo al reporte de Dealine Hollywood, Scorsese no se detuvo en agradecer a la multitud presente de Cannes después de la proyección, y calificó al momento como una experiencia conmovedora.

Listen to a bit of Scorsese’s speech after ‘Killers of the Flower Moon’ premiere in #Cannes. Lily Gladstone received the heartiest cheers and applause pic.twitter.com/jBhM1fWIiP