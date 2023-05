¿Es cine? Martin Scorsese opina sobre el éxito de Super Mario Bros. La Película

Hace casi cuatro años Martin Scorsese encendió las redes sociales al declarar en una entrevista que las películas de Marvel no eran cine, y desde entonces el aclamado director se convirtió en el protagonista de memes para declarar que algo es cine. Este año el cine de superhéroes no ha tenido un éxito arrollador como en 2022 lo fue Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 88%, pero una película infantil ha roto récords en taquilla desde su lanzamiento, Super Mario Bros. La Película - 75%.

¿Qué opina Scorsese sobre la producción de Nintendo e Illumination? Sorprendentemente el director sí habló brevemente al respecto en una extensa entrevista con Deadline, donde se tocaron diversos temas. Hablando sobre su nuevo largometraje, Killers of the Flower Moon, y sobre su amor por la experiencia tradicional de ir al cine y ver una película rodeado de desconocidos, se mencionó el hecho de que numerosos estudios están apostando por el streaming porque cierto tipo de cintas ya no son rentables para estrenos cinematográficos. El entrevistador puso como ejemplo que Super Mario Bros. La Película ha sido un éxito masivo de taquilla, mientras que Air: La Historia Detrás del Logo - 98%, a pesar de haber sido aclamada por la crítica, fue un fracaso.

Scorsese no habló sobre la adaptación de Super Mario Bros. en sí (lo más probable es que ni siquiera la haya visto), sino sobre el éxito taquillero. Por un lado apoya que los jóvenes sigan disfrutando con esa cinta de la experiencia del cine, pero cree que ésta se empobrecerá si en el futuro sólo se recuerda que ir al cine era para ver películas populacheras:

Estás hablando con un hombre de 80 años. Las personas en su adolescencia, 20, 30, 40 años, deberían experimentar películas en una experiencia comunitaria en un cine. Películas como Super Mario Bros. son excelentes para los más jóvenes. Pero también se convierten en personas maduras. ¿Qué pasa con esa parte de sus vidas? ¿Van a pensar que las películas eran sólo para películas de juegos o, como las llaman, espectáculos de carpas?

Cuando Scorsese criticó a Marvel, no estaba en contra de ese tipo de películas, sino en contra de que los estudios y las cadenas de exhibición cinematográfica estuvieran haciendo a un lado al cine de autor, y otros géneros diferentes a los superhéroes estaban siendo relegados al streaming. Con Super Mario Bros. La Película no hay que sorprenderse del éxito que está teniendo, pues se trata de uno de los personajes de videojuegos más populares de todos los tiempos, y el estudio Illumination es responsable de varios éxitos taquilleros como Mi Villano Favorito - 81% y Minions - 56%.

Martin Scorsese es uno de los cineastas más reconocidos de su generación, y ha creado algunas de las películas más memorables y aclamadas en la historia del cine. Nacido en 1942 en el corazón de Little Italy en Nueva York, sus experiencias en este vibrante barrio influyeron profundamente en su estilo narrativo. Su carrera despegó en los años 70 con películas como Calles Peligrosas - 98% y Taxi Driver - 98% esta última le valió su primera nominación al Óscar a Mejor Director. La década de 1980 marcó su consolidación en Hollywood con Toro Salvaje - 98%, mientras que obras maestras como Buenos Muchachos - 96%, Casino - 80% y El Aviador - 87% cimentaron su legado en el siglo XXI.

En los últimos años, Scorsese ha sido crítico con la evolución del cine. Su preocupación va más allá del contenido, el cineasta ha expresado su nostalgia por la experiencia cinematográfica tradicional, viendo con tristeza cómo las salas de cine ceden terreno frente al streaming y la visualización en el hogar. Para Scorsese, el cine es una experiencia colectiva que se disfruta mejor en una sala de cine, donde la magia de la gran pantalla y el sonido envolvente permite al espectador sumergirse por completo en el mundo de la película.

