Killers of the Flower Moon: primer tráiler de lo nuevo de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro

Casi cuatro años después del lanzamiento de El Irlandés - 100%, el director Martin Scorsese está por presentar al mundo su más reciente película, Killers of the Flower Moon, su primer western, el cual cuenta con un elenco espectacular, ya que tiene a estrellas como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, y Brendan Fraser, entre otros.

También te puede interesar: ¿Es cine? Martin Scorsese opina sobre el éxito de Super Mario Bros. La Película

Killers of the Flower Moon está basada en el libro homónimo del periodista David Grann , y tiene como subtítulo The Osage Murders and the Birth of the FBI (Los asesinatos de Osage y el nacimiento del FBI). La cinta debutó en el Festival de Cine de Cannes 2023, y esta es su sinopsis oficial (vía IndieWire):

A principios del siglo XX, el petróleo trajo una fortuna a la Nación Osage, que las convirtió de la noche a la mañana en uno de los pueblos más ricos del mundo. La riqueza de estos nativos americanos atrajo de inmediato a los intrusos blancos, quienes manipularon, extorsionaron y robaron todo el dinero de los Osage que pudieron antes de recurrir al asesinato. Basada en una historia real y contada a través del improbable romance de Ernest Burkhart (DiCaprio) y Mollie Kyle (Gladstone), Killers of the Flower Moon es una épica saga criminal occidental, donde el amor real se cruza con una traición indescriptible.

Más información en breve...