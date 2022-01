Vincent D'Onofrio critica a Superman, dice que no es un personaje interesante y explica por qué

Una de las razones por las que nos identificamos con los superhéroes de Marvel y DC Comics es su vulnerabilidad, aquello que los hace humanos, y mientras más poderosos sean, más difícil es que el público sienta interés en ellos, por eso Batman tiene más fans que Superman. El actor Vincent D'Onofrio, encargado de dar vida a Wilson Fisk / Kingpin en las series de Daredevil - 93% y Hawkeye - 87%, ahora expresó su opinión sobre el Hombre de Acero y muchos de sus seguidores podrían sentirse decepcionados.

De acuerdo con D'Onofrio, Superman no le parece interesante porque considera que es demasiado fácil ganar para él, y el hecho de que su punto débil sea la kriptonita no le parece suficiente, ya que es un material muy difícil de encontrar, por lo que tiene demasiadas ventajas. Los lectores de cómics podrían responderle que en tal o cual versión se revelan otras debilidades, pero quizá D'Onofrio pertenece a la población que sólo consume producciones audiovisuales de superhéroes y no sabe mucho de historietas. Durante una entrevista en el show Comic Book Nation, el actor se refirió a Superman con estas palabras (vía Comic Book):

La razón por la que nunca fui fanático de Superman es que es como, 'Oh, Superman gana'. No puedes vencerlo, no entiendo, ¿cómo vences a Superman? Todo el asunto de la kryptonita, es tan difícil de encontrar.

Anteriormente, el actor ya había destacado que para él lo atractivo de Kingpin era el hecho de que es muy humano, a pesar de ser un villano (vía Comic Book):

Ayelet Zurer, quien interpretó a Vanessa, es una actriz increíble. Durante nuestro proceso en la tercera temporada [de Daredevil], había algo que siempre queríamos hacer bien. Eso fue que este monstruo puede estar en la vida y que alguien puede amar al monstruo. Eso fue muy importante para salirse con la suya, así que conmigo, hay mucho más que podemos hacer con eso; para mostrar a este tipo como un ser humano y lidiando con cosas con las que todos lidiamos viviendo en ese mundo tan intenso.

Superman no sólo es uno de los superhéroes más conocidos y admirados, algunos lo consideran el verdadero primer superhéroe, y junto a Batman y Mujer Maravilla, forman la Santa Trinidad de DC Comics, una triada de personajes que superó todas las crisis de la industria del cómic durante el siglo XX.

En el cine la versión más conocida es la de Christopher Reeve, que apareció en cuatro películas; no obstante, también tuvo adaptaciones posteriores en live-action como la de Dean Cain en la serie Lois & Clark, la de Tom Welling en la serie Smallville, la de Brandon Routh en Superman Regresa - 76%, la de Henry Cavill en universo cinematográfico de DC, y la de Tyler Hoechlin en las series de The CW.

La versión de Superman de Henry Cavill dividió opiniones desde su primera aparición en El Hombre de Acero - 55%, y aún más en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Esto se debió a que fue considerado demasiado oscuro y serio para un personaje que siempre había representado la alegría y el color. Por otro lado, Warner Bros. y Joss Whedon trataron de "arreglar" al superhéroe y en Liga de la Justicia - 41% lo volvieron más parecido al Superman de Christopher Reeve, pero la cinta fue despreciada por la crítica y por los fans.

Actualmente muchos fanáticos de Cavill piden en redes sociales que el actor regrese al papel de Superman, pero lo único que han aparecido son rumores desalentadores, como que The Flash será un reboot y que la Supergirl de Sasha Calle será el reemplazo para el Hombre de Acero. Lo que sí es un hecho confirmado es que hay una nueva película de Superman en desarrollo y no será protagonizada por Henry Cavill, se trata de un proyecto producido por J.J. Abrams que tendrá a un actor negro en el papel del superhéroe. Quién sabe qué le depara el futuro al Hombre de Acero en el cine, pero crucemos los dedos para que sea un gran futuro.

