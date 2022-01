Ben Affleck dice que Matt Damon lo ayudó a descubrir que ya no quería ser Batman

Han pasado casi nueve años desde que se anunció que Ben Affleck daría vida a Batman, y casi seis años desde que lo vimos por primera vez en la pantalla grande, con el estreno de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Muchos fans todavía quieren ver al actor interpretando al superhéroe en varios proyectos, pero sus más recientes declaraciones indican que está listo para dejarlo atrás para siempre, y ahora ha revelado que la influencia de Matt Damon fue decisiva para abandonar el cine de superhéroes.

Affleck y Damon tienen una larga historia de colaboración y amistad en Hollywood, cuando eran jóvenes, escribieron y protagonizaron Mente Indomable - 97%, que fue nominada al Óscar en varias categorías, incluyendo Mejor Película y Mejor Director (Gus Van Sant), y ganó la estatuilla por Mejor Guión Original. Su más reciente colaboración es El Último Duelo - 86%, cinta que fracasó en taquilla pero fue bien recibida por la crítica.

En entrevista con Entertainment Weekly, Affleck habló nuevamente de cómo decidió que ya no quería ser Batman, y volvió a mencionar que su tiempo trabajando en Liga de la Justicia - 41% fue el punto más bajo de su carrera, pero aclarando que no culpa a alguien en específico. Estas fueron sus palabras para el medio (vía IGN):

Tuve una experiencia realmente nadir en Liga de la Justicia por muchas razones diferentes. Sin culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero realmente es que yo ya no era feliz. No me gustaba estar allí. No pensaba que fuera interesante. Y luego sucedieron algunas cosas realmente jodidas, cosas muy feas. Pero, fue entonces cuando pensé, no voy a hacer eso nunca más.

La novedad es que ahora le dijo a Matt Damon que él lo hizo darse cuenta de que no quería hacer más películas de superhéroes, sino cosas que lo hicieran disfrutar realmente:

Hablé contigo al respecto y fuiste una influencia principal en esa decisión, quiero hacer las cosas que me traigan alegría. Luego fuimos e hicimos El Último Duelo y me divertí todos los días con esta película. Yo no era la estrella, no era simpático. Yo era un villano. No era todo lo que pensaba que se suponía que debía ser cuando comencé y, sin embargo, fue una experiencia maravillosa. Y fueron solo cosas que surgieron y que no estaba persiguiendo.

Liga de la Justicia fue una experiencia muy amarga para Affleck por diversos factores, lo que todos veían gracias a los medios de comunicación era que le habían llovido críticas a las cintas donde él aparecía como el Hombre Murciélago, pero lo que sucedía en la vida del actor es que estaba divorciándose de Jennifer Garner y sufría por su alcoholismo. Sin duda fue una época oscura para Ben, pero es bueno saber que ahora disfruta de una vida feliz junto a Jennifer Lopez.

Supuestamente, tras la salida de Affleck, Michael Keaton será el principal Batman del DCEU, aunque por su avanzada edad parece que será más bien una figura mentora, y Batgirl será la que ocupe el lugar que correspondía a Batman. Otros rumores dicen que Supergirl será la encargada de llenar el vacío dejado por el Superman de Henry Cavill; la superheroína es interpretada por Sasha Calle y tendrá su debut en The Flash.

El futuro del universo cinematográfico de DC Comics luce brillante, incluso sin Cavill y Affleck, puesto que tendremos nuevos superhéroes como el Blue Beetle de Xolo Maridueña, que protagonizará una película, anunciada originalmente como exclusiva de HBO Max, pero que se confirmó más tarde que sí llegaría a cines. Por otro lado están en desarrollo las cintas de Black Adam, Shazam! Fury of the Gods y Aquaman and the Lost Kingdom.

