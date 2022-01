Ben Affleck defiende El Último Duelo luego de su fracaso en taquilla

El Último Duelo - 86% perfilaba para ser uno de los grandes estrenos del 2021. Con Ridley Scott como director, famoso por Gladiador - 76%, y con una historia muy relevante para la sociedad hoy en día, la cinta tenía todo el potencial para sobresalir tanto en la taquilla mundial como en los diversos premios a lo mejor del año. El resultado ciertamente encantó a la crítica y al público, en especial el trabajo de Jodie Comer, pero económicamente fue un fracaso desalentador. Es La casa Gucci - 73%, el otro título de Scott, el que podría llegar lejos en la temporada de premios y otorgarle un Oscar como Mejor Actriz a Lady Gaga.

La cinta protagonizada también por Matt Damon y Adam Driver, está basada en hechos reales y es un retrato duro e interesante sobre cómo se percibía a una mujer en esa época. El Último Duelo hace referencia a un encuentro entre dos hombres luego de que la esposa de uno de ellos acusa al otro de haberla agredido sexualmente. Damon y Ben Affleck se unieron para escribir el guion a partir del libro “The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France” de Eric Jager . Para lograr abordar la visión femenina de la protagonista, los actores decidieron unir fuerzas con Nicole Holofcener , quien revisó mucho del material para darle autenticidad a las acciones de Marguerite de Carrouges.

Hace semanas Ridley Scott expresó su frustración por la mala recepción de la película, y acusó a toda una generación de no saber valorar algo de calidad por estar atados a los celulares y su necesidad de adrenalina constante en las cintas. Muchos contestaron a sus comentarios, resaltando que la mala publicidad, la importancia que le dieron a Casa Gucci y la pandemia fueron las verdaderas razones de su fracaso.

Ahora es Ben Affleck quien sale a defender la película, aunque realmente no tendría que hacerlo pues el título tal cual no causó problemas con la audiencia. El actor ha estado en el centro de las noticias por su nueva relación con Jennifer Lopez, sus comentarios sobre Jennifer Garner, y por la posibilidad real de llevarse un Oscar por su trabajo en The Tender Bar - 53%, dirigida por George Clooney.

En una entrevista para Los Angeles Times, Affleck reafirmó que se siente muy orgulloso de haber formado parte de El Último Duelo, como escritor y actor, y piensa que la calidad de la película debería ser más importante que si ganó o no dinero en la taquilla:

Quiero decir, El Último Duelo se estrenó y cada artículo era como: “no hizo dinero.” Y realmente amé la película, y me gusta lo que hicimos en ella. Me decepcionó que más personas no la vieran, pero no puedo perseguir lo que vaya a ser cool. Estoy contento con ella. No me preocupan las nociones de éxito o fracaso sobre el dinero, o el éxito comercial, porque esas cosas realmente pueden corromper nuestras decisiones. Entonces lo que sucede es que las películas son menos interesantes y tú [como actor] eres menos bueno.

Como ejemplo, Affleck habló de todo lo sucedido con el papel de Batman luego de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Aunque el actor regresará en el papel para The Flash, considera que hasta ahí llegó su labor como el héroe. En algún punto, él estaba a cargo del guion y la dirección de The Batman , que serviría para darle una cinta en solitario al personaje dentro del Snyderverse. Sin embargo, los constantes cambios y las dificultades personales hicieron que tomara la decisión de retirarse y el proyecto cambió con el tiempo, encontrando a Robert Pattinson en el camino.

Ben Affleck no es el primer actor que explica los problemas que implica ser parte de una franquicia. Otros intérpretes, escritores y directores han sido muy abiertos al momento de hablar sobre la presión y constante intervención de las productoras para que una saga logre obtener muchísimo dinero. El Último Duelo tuvo un presupuesto de US$100 millones y sólo recuperó US$30.6 millones. Sin embargo, Affleck explica que la producción tuvo mucha más libertad creativa y eso resultó bien para el corte final. Tal vez la película logre llegar a más público en otros formatos, incluyendo un estreno en servicios de streaming.

