Spider-Man: Sin Camino a Casa | Willem Dafoe habla sobre las críticas que recibió su Duende Verde

Después de 20 años, el villano de El Hombre Araña - 89% regresó a la pantalla grande en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%; los fans estuvieron muy felices de ver a Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%) como Norman Osborn / Duende Verde, aunque en esta ocasión el rostro del actor estuvo liberado del enorme casco que llevaba en su primera aparición, lo cual fue muy bien recibido por los fans, ya que en El Hombre Araña el casco de Duende no fue uno de los elementos favoritos.

Para tener más tiempo a Dafoe, los guionistas decidieron que el personaje rompiera el casco poco después de su primera aparición, de esa forma las expresiones del actor fueron visibles durante sus enfrentamientos con Peter Parker / Spider-Man, a diferencia de la cinta de 2002, donde sólo veíamos su rostro cuando no estaba caracterizado como Duende Verde. A pesar de que El Hombre Araña es una de las películas de superhéroes favoritas, muchos fanáticos querían una versión un poco más fiel a los cómics, en los cuales no llevaba un casco metálico que impedía ver los movimientos de la cara.

En una reciente entrevista con The New York Times, Willem Dafoe dijo estar consciente de que el casco del Duende Verde recibió críticas por parte de los fans, y sugirió que eso pudo influir en la decisión de los creativos para que mostrara más su rostro en Spider-Man: Sin Camino a Casa:

Debo ser honesto, soy consciente de que hubo algunas críticas a esa máscara [del Duende Verde] en la original. Lo escuchamos lo suficiente como para que probablemente fuera una consideración, cambiarlo un poco. No pienso en eso porque no pienso en ser muy expresivo con mi cara. Mi rostro sigue a mi corazón. Es sólo una expresión de lo que estás sintiendo.

En Spider-Man: Sin Camino a Casa, aunque mantiene su armadura de Duende Verde, Dafoe sólo lleva una capucha y unos lentes oscuros, esto lo asemeja un poco más al villano de los cómics, aunque sin tener su rostro literalmente convertido en un Duende. Por otra parte, el director Sam Raimi (Arrástrame al Infierno - 92%, Inquilinos de la Morgue - 78%, El Despertar del Diablo - 96%) ya había intentado adaptar fielmente al personaje, con una máscara animatrónica que fue considerada demasiado aterradora para el público infantil.

Hasta ahora hemos tenido dos adaptaciones al cine del Duende Verde, la primera a cargo de Willem Dafoe en El Hombre Araña, y la segunda a cargo de Dane DeHaan en El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%; no obstante, casi podríamos considerar como una tercera versión la de Spider-Man: Sin Camino a Casa, debido a que su aspecto cambió y sin el enorme casco pudimos disfrutar de la expresiva actuación de Dafoe.

También resultó sorprendente que a sus 66 años Dafoe decidiera hacer sus escenas de acción. En una entrevista con el canal Mulderville dijo que esa fue una de las condiciones que puso para regresar al papel:

Hacer estas cosas físicas era importante para mí. De hecho, una de las primeras cosas que les dije a Jon Watts y Amy Pascal cuando me lo propusieron antes incluso de que hubiera un guión fue, ‘escuchen, no quiero simplemente aparecer allí como un cameo o simplemente para aparecer en primeros planos. Quiero hacer las escenas de acción porque eso es divertido para mí'. Además, es realmente imposible agregar integridad o diversión al personaje si no participas en estas cosas. Porque todas esas cosas de acción informan tus relaciones con los personajes y la historia. Te hace ganarte el derecho a interpretar el personaje, de una manera divertida.

De acuerdo con Box Office Mojo, Spider-Man: Sin Camino a Casa lleva recaudados US $1,386 millones, lo cual la ubica como la película más taquillera del Hombre Araña, la quinta más taquillera del Universo Cinematográfico de Marvel y la doceava más taquillera de todos los tiempos.

