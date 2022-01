Sí que lo aman: fans piden que se haga Spider-Man 4 con Tobey Maguire, con el hashtag #MakeRaimiSpiderMan4

No sabemos si Sony lo previó, pero era inevitable. El regreso de Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) como el Hombre Araña en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% provocó una emoción enorme entre los fans alrededor del mundo, y ahora están pidiendo que se produzca la cuarta entrega de su saga, la cual fue cancelada y se continuó con el reboot El Sorprendente Hombre Araña - 73%. El 25 de diciembre los fans ya habían vuelto tendencia el hashtag #MakeTASM3 (hagan El Sorprendente Hombre Araña 3) y ahora le tocó el turno a El Hombre Araña 4, con el hashtag #MakeRaimiSpiderMan4.

Aunque el Spider-Man de Tom Holland (Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, Avengers: Infinity War - 79%, Lo Imposible - 81%) es muy popular, la mayoría está de acuerdo en que la película más reciente no habría triunfado como lo hizo de no ser por la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%). El éxito en taquilla ha demostrado lo mucho que todavía son queridos por los fans esos actores, y sería un error no escuchar lo que quieren. En años anteriores la presión de los fanáticos en redes sociales ha demostrado ser efectiva, pues el corte del director de Liga de la Justicia - 41% vio la luz en HBO Max tras dos años de presión constante en redes con el hashtag #ReleaseTheSnyderCut (liberen el corte de Snyder).

Después de El Hombre Araña 3 - 63%, el director Sam Raimi (Arrástrame al Infierno - 92%, Inquilinos de la Morgue - 78%, El Despertar del Diablo - 96%) tenía planes para continuar con una cuarta película, y estaba programada para llegar a los cines en 2011, sin embargo, las diferencias creativas y conflictos de agenda llevaron al cineasta a dejar el proyecto. Desafortunadamente, la tercer entrega no lo había dejado muy satisfecho a él ni a muchos de los fans, por lo que se quedó con ganas de hacer algo de lo que sí se sintiera orgulloso.

Por lo que sabemos, El Hombre Araña 4 iba a tener a Mysterio como villano, y se planeaba que Anne Hathaway interpretara a Felicia Hardy (Black Cat). Es posible que la historia también nos revelara cómo es que Peter Parker y Mary Jane solucionaron sus problemas después de lo ocurrido en El Hombre Araña 3.

No hay forma de saber si esta campaña tendrá éxito, pero ya sabemos que Sam Raimi sí quiere realizar la película, en una entrevista con Yahoo! en 2019 declaró que “cuando tienes un bebé no nacido, no puedes evitar pensar lo que podría haber sido”. Por las declaraciones de Kirsten Dunst (Entrevista con el Vampiro - 61%, Triunfos Robados - 63%, Melancolía - 79%) también podemos deducir que está muy dispuesta para regresar al papel de Mary Jane, pues esto fue lo que dijo en el AFI Fest (vía Variety): “Nunca diría que no a algo así. En este punto, sería una MJ vieja con pequeños bebés Spidey”.

En cuanto a Tobey Maguire, él no ha hecho declaraciones al respecto, pero su regreso en Spider-Man: Sin Camino a Casa demuestra es una prueba de que aún disfruta dar vida al superhéroe. Tom Holland, por su parte, declaró lo siguiente a Marvel.com:

Tobey Maguire. Hombre, era tan divertido. Estaba realmente emocionado de estar de regreso. Se notaba que realmente significaba mucho para él. Él poniéndose el traje de nuevo. Volviendo a estar juntos. Fue asombroso.

Aquí pueden ver algunos de los tuits que están inundando Internet hoy:

Si Sony y Marvel Studios pudieron traer de vuelta a Alfred Molina (El Hombre Araña 2 - 93%, Frida - 76%, Hermosa Venganza - 90%) como Doctor Octopus, a Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%) como el Duende Verde, a Jamie Foxx (Colateral: Lugar y Tiempo Equivocado - 86%, Django Sin Cadenas - 87%, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%) como Electro, y sobre todo, a Tobey Maguire y Andrew Garfield, existe la esperanza de que también den luz verde a El Hombre Araña 4 y El Sorprendente Hombre Araña 3.

