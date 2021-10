The Continental: Mel Gibson protagonizará serie precuela de John Wick

Que no digan que Hollywood no da segundas y hasta terceras oportunidades. Se ha confirmado que el actor Mel Gibson regresa a la televisión, luego de más de tres décadas, con el show The Continental, la serie precuela de John Wick que será un original de StarzPlay. Este es también su siguiente proyecto de alto perfil tras una serie de polémicas que afectaron su carrera en la industria.

Te recomendamos: John Wick 4: Keanu Reeves revela detalles sobre las escenas de acción

De acuerdo con información de Variety, el actor Mel Gibson ha sido confirmado como uno de los protagonistas de The Continental. La serie seguirá el origen detrás del hotel de ese nombre que en las películas de John Wick sirve de punto de encuentro para algunos de los criminales y asesinos más peligrosos del mundo. El personaje principal es una versión joven de Winston Scott, a quien da vida Ian McShane en los filmes.

Sobre el rol de Gibson se sabe que su nombre es Cormac, pero no se dieron más detalles. La trama seguirá el intento del protagonista por tratar de escapar de su pasado en la siniestra Nueva York de la década de los años setenta, para ello deberá apoderarse del hotel. Con las primeras noticias sobre el elenco, quizá estemos a nada de que comience la producción, luego de tantos años en desarrollo

Continúa leyendo: Spielberg, Feige, Astin, Gibson, Glover, Stallone y PETA se despidieron de Richard Donner

[video url_video="https://www.tomatazos.com/vi deos/43686/Mad-Max-1979-Trailer/embed"][/video]

También puede interesarte: Acusan a John Wick, Búsqueda Implacable y Nadie de promover la masculinidad tóxica