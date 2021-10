The Beatles: Get Back presenta su tráiler oficial

The Beatles siempre será una banda para recordar. Desde sus inicios, el famoso cuarteto demostró su talento para cambiar la música de la época. Su trabajo logró influenciar a otros muchos grupos de ese tiempo y sigue siendo inspiración para miles de personas. En el cine han estado presentes gracias a su trayectoria tan diversa, pero también este medio se ha dedicado a encontrar nuevas formas de contarnos más sobre la vida de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison.

Desde cintas que hablan sobre la importancia histórica de The Beatles, como Yesterday - 80%, hasta proyectos de corte biográfico como Mi nombre es John Lennon - 80%, donde Aaron Taylor-Johnson muestra los inicios del artista, o Chapter 27, donde Jared Leto da vida al asesino del cantante, el cine no deja ir al cuarteto. Por su inigualable ascenso a la fama y la tragedia que rodea a uno de sus elementos, The Beatles es un tema en sí mismo que es difícil de agotar. Mucho se puede explorar sobre la vida de todos, así como la forma en la que interactuaban y su eventual separación.

Los documentales son una excelente vía para mantener vivo el recuerdo y seguir presentando a la banda a nuevas generaciones. Grandes directores se han interesado por el cuarteto, como Ron Howard con The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years - 96%, pero ahora le toca el turno a Peter Jackson, más conocido por dirigir El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91% y sus multipremiadas secuelas. The Beatles: Get Back es un nuevo y fresco documental que se estrenará en noviembre en Disney+.

En esta ocasión, y en un intento por aprovechar al máximo todo el material que Jackson logró reunir estos últimos años, The Beatles: Get Back será una serie documental que contará con tres episodios. Pero los fanáticos no deben preocuparse, Disney+ no perderá el tiempo y estrenará los episodios uno tras otro el 25, 26 y 27 del mencionado mes. El título del proyecto proviene del título tentativo para el disco que eventualmente llamaron Let It Be. Para muchos aficionados, este disco es el más controversial de The Beatles, y también fue el más complicado de hacer. Para cuando Let It Be llegó a las tiendas la banda ya se había separado y aunque no tuvo problemas en obtener excelentes ganancias y estar en las listas de los mejor del año, los críticos especializados y los fans notan que el resultado no es tan favorable porque el cuarteto ya no estaba tan unido como antes.

The Beatles: Get Back retoma el complicado proceso por el que tuvo que pasar la banda para grabar este álbum. Por años se ha asumido que los cuatro artistas ya no se sentían muy bien en grupo y que estas emociones son palpables en el trabajo musical; sin embargo, la idea de Peter Jackson es demostrar que las cosas no fueron así y que la famosa relación entre The Beatles no estaba tan rota como se pensaba. Además de contar con más de 50 horas de material en video, el director también contó con el apoyo de McCartney, Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison, quienes aceptaron ayudar porque querían derrumbar el mito que se creó con el documental de Let It Be - 82%, dirigido por Michael Lindsay-Hogg, que ellos consideran sólo cuenta una parte de la historia y que manipuló su encuentro para satisfacer los rumores y chismes que rodeaban a la banda.

Para acompañar el documental, también se publicará un libro oficial con el mismo nombre que reunirá parte del material y una edición especial del álbum Let It Be. En el comunicado oficial sobre el documental se aclara que Peter Jackson es la primera persona en cincuenta años en tener acceso a esta información, así que realmente se verán muchas cosas inéditas sobre la relación entre ellos. Por supuesto, el director no se limitó a editar el material, sino que usó la misma tecnología que aplicó en Jamás Llegarán a Viejos - 100%, documental del 2018 sobre la Primera Guerra Mundial, para actualizar, restaurar y colorizar los videos como si se tratara de una producción moderna.

Mira aquí el tráiler oficial:

El avance muestra la presión que sintieron por tener que escribir, grabar y producir un álbum en menos de tres semanas, además de tener que planear un concierto en vivo, que terminaron haciendo en la azotea de Apple Corps. Aunque es claro que hay momentos de tensión, también se percibe la camaradería, el apoyo para escribir las letras de las canciones y el cómo se defienden mutuamente. The Beatles: Get Back espera mostrar un nuevo rostro de la banda más famosa del mundo y restaurar la imagen que los fans tienen de ella.

