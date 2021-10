The Batman: Zoe Kravitz dice que para interpretar a Catwoman evitó fetiches y estereotipos

El 2021 ha sido un año emocionante para los fanáticos de DC Comics, con La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% y El escuadrón suicida - 91%, aunque se trata de películas muy diferentes, el público ha tenido la oportunidad de disfrutar de viejos y nuevos personajes provenientes de las historietas. En 2022 tendremos varias cintas de DC, pero una de las más esperadas es The Batman , pues se trata del superhéroe más popular de la marca, junto a Superman.

The Batman, protagonizada por Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, High Life - 73%), no sólo traerá una versión refrescante del Hombre Murciélago, también de sus villanos como El Pingüino y El Acertijo, así como de Catwoman, interpretada en esta ocasión por Zoë Kravitz. Para este último personaje, la actriz ha tratado de actuar de una forma natural, alejada de los estereotipos y fetiches, así lo declaró en entrevista con AnOther Magazine.

Como señala la revista, Catwoman es el papel más grande que ha tenido Kravitz en su carrera, aunque no es la primera vez que da vida a la villana / antiheroína, ella puso su voz a Catwoman en LEGO Batman: La Película - 91%. Ahora, en la versión live-action, tuvo la oportunidad de explorar nuevos e interesantes aspectos de Selina Kyle.

En el pasado Catwoman ha sido interpretada por actrices como Michelle Pfeiffer, Halle Berry y Anne Hathaway; la versión de Berry es la menos apreciada, y Hathaway también dividió opiniones, pero no cabe duda de que Kravitz tiene la oportunidad de darnos una versión original de Catwoman a la que no tendremos que comparar con sus antecesoras.

Al ser cuestionada sobre si ha visto todas las demás películas de Batman, Kravitz respondió que sí, y que también ha leído algunos cómics, y añadió que se aproximó al personaje como mujer:

He visto todas las películas, sí. He leído algunos de los cómics ahora, pero no era una conocedora de los cómics ni nada por el estilo. También traté de pensar en ello no como Catwoman, sino como mujer, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Cómo nos acercamos a esto y cómo nos aseguramos de no estar fetichizando o creando un estereotipo? Sabía que tenía que ser una persona real.

The Batman espera volver a cautivar a los fans de DC Comics con una saga que no esté ligada desde el principio con un universo cinematográfico más grande, como fue el caso del Batman de Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%), pues éste no fue introducido en una cinta en solitario, sino en una película donde el protagonista supuestamente era Superman. Ya sabemos el resultado, la crítica y los fans no estuvieron muy felices con Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, y en parte se debía a que era más o menos reciente la última entrega de la saga de Batman de Christopher Nolan (Memento - 92%, Interestelar - 71%, El Origen - 86%).

El Batman de Affleck se convirtió en el favorito de millones desde su debut, pero lo más probable es que nunca lo veamos protagonizar una película en solitario. Originalmente The Batman iba a ser esa película, pero todo cambió debido a los problemas personales del actor, que cedió la silla del director a Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%) y más tarde éste quiso hacer un reboot en lugar de un spin-off del DCEU.

The Batman llegará en marzo de 2022, y espera ser el inicio de una nueva trilogía del superhéroe. No sabemos detalles de la trama, pero ya se reveló que sus fuentes de inspiración son los cómics The Long Halloween y Batman: Year One; también se sabe que tendremos a varios villanos del Hombre Murciélago como El Pingüino, El Acertijo y Carmine Falcone.

