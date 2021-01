Ben Affleck dirigirá Keepers of the Lost Cities, película para adultos jóvenes de Disney

¿Qué sigue para Ben Affleck? Todos los caminos de Hollywood, o por lo menos la mayoría y los más evidentes, llevan a Disney. La compañía, que está desesperada por añadir contenido original a su plataforma, sigue en búsqueda de la siguiente gran franquicia. Su nueva apuesta será junto al actor, quien estará a cargo de la dirección de una adaptación en live-action de la novela Keepers of the Lost Cities para jóvenes adultos.

De acuerdo con Deadline, Disney se encuentra desarrollando el proyecto junto a Ben Affleck. El actor, que se había tomado un breve descanso luego de su divorcio y una recaída en el alcohol, está por regresar al set como director para la película en live-action de la novela de fantasía Keepers of the Lost Cities de la escritora Shannon Messenger. Este sería su tercer esfuerzo como realizador tras Argo y Vivir de Noche - 35%.

La saga de fantasía sigue a Sophie, una niña de 12 años con poderes telepáticos. La tímida protagonista conoce a otro niño que la convence de abandonar su mundo para vivir en un nuevo lugar en donde estará a salvo. Ahí, ella descubre los orígenes de sus habilidades sobrenaturales y que es poseedora de secretos por los que muchos matarían. La saga de libros tiene nueve entregas, la primera de las cuales se publicó en 2012.

Este es un interesante paso en la carrera de Affleck. Previamente, el actor tenía planeado dirigir y protagonizar una película de Batman en la que repetiría su papel como el murciélago que vimos en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. El estudio decidió ir en otra dirección y él se separó del proyecto, aunque aceptó regresar como el personaje para una breve participación en The Flash y lo veremos de nuevo en el traje en Zack Snyder's Justice League.

Como director, Affleck sorprendió con Argo, filme por el que ganó el Óscar en esa categoría. El filme cuenta la historia real de un grupo de inteligencia estadounidense que tiene que realizar una operación encubierta para sacar de Irán a sus ciudadanos luego de la toma de su embajada en Teherán. La producción fue una de los más aclamados de esa temporada de premiaciones y lo puso en el mapa como realizador.

Previamente, había tenido también éxito con la cinta de acción Atracción Peligrosa - 94%, la cual también protagonizó, y en la que vemos a un grupo de ladrones de bancos intentar dar un último golpe en Boston. La racha como director de Affleck pareció terminar con Vivir de noche, thriller criminal sobre un hombre que se convierte en un gángster peligroso en la década de los 20. Esa película fue un fracaso en taquilla y recibió una respuesta mixta por parte de la crítica.

Disney ha tenido una suerte similar con sus intentos por comenzar nuevas franquicias. Si bien domina la taquilla con los superhéroes de Marvel y los rebeldes de Star Wars, intentos como Artemis Fowl - 13% o Un Viaje en el Tiempo - 43% han sido desastres en taquilla y con la prensa especializada. Este nuevo intento, ahora con Affleck, parece tener en mira convertirse en una nueva saga digna de sostenerse por sí misma. Habrá que ver qué resulta de la mancuerna.

Affleck también estará involucrado en desarrollar el libreto para Keepers of the Lost Cities. Ese no será el último crédito que veremos del actor como guionista, pues también estuvo a cargo de la esperada The Last Duel, la próxima película de Ridley Scott ambientada en el medievo. Como intérprete, el año pasado sorprendió con The Way Back - 92%, drama sobre un alcohólico que intenta redimir sus errores al llevar al triunfo a un equipo de basquetbol. Tan impresionó en ese filme que Warner Bros. está considerando hacer campaña para él en la temporada de premios de este 2021.

