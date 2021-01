Católicos enfurecen por sustituir con Grogu (Baby Yoda) al niño Dios en rosca de reyes

¿Qué pasó generación de acero, se ofendieron? El 2021 no podía empezar sin drama. Las primeras en sentirse agraviadas fueron unas señoras católicas que están muy molestas de que la tradicional rosca de reyes ahora lleve muñequitos de Grogu, el famoso Baby Yoda de la serie The Mandalorian - 90%, en lugar del tradicional niño Dios. Esto luego de que se volviera popular la opción tras unas publicaciones virales de una panadería que hace esto.

En Twitter, se compartieron capturas de pantalla de dos grupos de Facebook en los que usuarios piden “respeto” para la tradición de poner muñecos del niño Dios frente a las que parecen ser de mucha demanda de la rosca de reyes con figuras de Grogu, ya que consideran que reemplazar una por la otra es una falta para los supuestos muchos simbolismos que lleva el pan de estas fechas. Este es un fragmento de la publicación que fue ridiculizada en redes sociales:

Mujeres SOS [el grupo de Facebook] es un grupo laico, eso no quiere decir que sean permitidas las faltas de respeto a ninguna religión. Por este motivo está PROHIBIDA la venta de roscas de Reyes con figuras que no sean las tradicionales (Niños Dios) así como de muñecos de cualquier tipo para ponerlas dentro. Para los católicos, el 6 de enero y la rosca de Reyes tiene un significado religioso.

Según mis fuentes, está súper intenso el agarre de greña en Lady Multitask GDL porque a las señoras que hacen roscas les piden que les metan Baby Yodas en vez de niñitos Dios y pues que dónde quedó el respeto al catolicismo. La guerra cristera que no necesitábamos. — Edmundo de la Madrid (@edelamm) January 3, 2021

Así que ahí lo tienen: cuidadito con andar pidiendo roscas con Baby Yoda. Todo esto surgió a raíz de que, tal como sucedió a principios de 2020, una panadería compartió fotos de sus panes con figuras del popular personaje, que ahora sabemos se llama Grogu. Este año, también se ha dado el caso de negocios que no sólo ponen al adorable alienígena en la rosca, sino que se visten como el protagonista de The Mandalorian - 91% para hacer entrega de la misma.

Como saben, la rosca de reyes es la pieza de pan de principios de año. La tradición dicta que se debe comer el Día de Reyes, seis de enero, fecha en la que se celebra la visita que hacen los Tres Reyes Magos al bebé Jesús. Si a alguien le sale la figura en su rebanada del pan, entonces a esa persona le toca comprar o hacer los tamales para el Día de la Candelaria, otra celebración mexicana que tiene lugar el dos de febrero.

¡THIS IS THE WAY!🌠



¿Quieres tu rosca de Baby Yoda?



Y quien mejor para entregártela que el mismo Mandalorian 😱👊🏻.



Así es como este negocio de la CDMX, entrega sus rosca de reyes al estilo de Star Wars, se llaman Kraneo Food.👌🏻 pic.twitter.com/iFtLLKAGya — Anima&más (@mas_anima) January 4, 2021

Grogu, por su parte, es uno de los pocos padawans que sobrevivieron a la purga de la Orden 66 en Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%. Alguien logró salvarlo de la caída de Anakin (Hayden Christensen), quien, en ahora una icónica escena, es recordado por perpetrar el infanticidio de los otros aprendices del Templo Jedi en el planeta de Coruscant. Años más tarde, encuentra protección junto al mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascall), quien emprende una odisea para llevarlo con otros jedi.

Aquí lo más sorprendente es que los feroces abogados de Disney no estén ya trabajando para evitar que más gente se ponga a vender productos con sus personajes. Con un poco de suerte y empatía, no buscarán hacerle el trabajo más difícil a nadie durante la pandemia. La tercera temporada de The Mandalorian - 91% llegará a Disney Plus en 2022, pero este año veremos The Book of Boba, otra serie de Star Wars sobre el mercenario de la trilogía original y sus aventuras por la galaxia.

