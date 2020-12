Mark Hamill, Daniel Logan y los fans dan el último adiós a Jeremy Bulloch

Hace poco se confirmó el fallecimiento de Jeremy Bulloch, el actor británico reconocido mundialmente por interpretar a Boba Fett en la saga original de Star Wars. Aunque su participación fue pequeña en aquel momento, el personaje se volvió tan popular que aún se busca cómo explotarlo para agrado de los fans. Justamente por su inesperada popularidad después de Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca - 94%, Bulloch siempre se mantuvo cercano al papel y a este universo, regresando a la franquicia para una pequeña intervención en Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%.

TMZ fue la primera fuente en dar a conocer la triste noticia, mientras que sus familiares explicaron que el actor llevaba varios años combatiendo el mal de Parkinson, que finalmente causó su deceso. Como ha sucedido con otros actores y participantes de Star Wars que se han ido a lo largo de los años, como Carrie Fisher o David Prowse, los fanáticos han lamentado su partida y han iniciado sus respectivos homenajes.

Por otro lado, el elenco de la saga se ha pronunciado al respecto, resaltando siempre el trabajo de Bulloch para dar a conocer a este ícono de Star Wars.

La página oficial de Star Wars publicó en Twitter

He will be remembered not only for his iconic portrayal of the legendary character, but also for his warmth and generous spirit which have become an enduring part of his rich legacy.