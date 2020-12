Gambito de Dama es acusada de "prettywashing" por embellecer a la protagonista del libro

La belleza occidental ha sido retratada y difundida a través del arte desde hace siglos, y con la llegada de la fotografía y el cine, esto no se detuvo sino que se convirtió en casi una necesidad, los grandes estudios saben que un éxito de taquilla o un show con una gran audiencia debe tener personas bellas, aunque de paso traicionen la fuente original al hacer adaptaciones. El caso más reciente de prettywashing se dio en la exitosa y aclamada serie de Netflix Gambito de Dama - 93%, protagonizada por Anya Taylor-Joy.

De acuerdo con El País, el personaje del libro de Walter Tevis , Beth Harmon, es descrito como “la niña más fea de la historia” por Jolene, su compañera del orfanato. Al ver a Harmon en la serie, tanto en su versión infantil (Isla Johnston), como en su versión adolescente y adulta (Taylor-Joy), difícilmente uno piensa que se trata de una mujer fea, al contrario, la razón por la que Anya fue elegida para protagonizar Emma. - 90%, es porque en la novela de Jane Austen su protagonista es descrita como “hermosa”.

Si bien la mayoría de los espectadores pasaron por alto este detalle, ya que no conocían el libro que inspiró la serie, no pasó desapercibido el cambio por Sarah Miller, quien señaló en su texto “The Fatal Flaw of The Queen’s Gambit” (El defecto fatal de Gambito de Dama), de The New Yorker, que la Beth de la novela se sentía mal por ser fea y despreciada, mientras otras niñas más bonitas eran adoptadas y ella no, por lo que su único momento de de felicidad era cuando jugaba ajedrez en el sótano del orfanato.

Es interesante también señalar que hace tiempo el actor Heath Ledger planeaba hacer una adaptación cinematográfica de Gambito de Dama y la persona elegida para dar vida a la protagonista era Elliot Page, quien también se alejaba mucho de la descripción del libro y se trataba del crush de muchos espectadores.

Sin embargo, Gambito de Dama solo es un caso entre muchos, como señala El País. Los casos son abundantes y entre los más famosos se puede mencionar a la saga de Harry Potter, que originalmente retrataba a Hermione Granger como poco agraciada, pero en las películas fue interpretada por Emma Watson, una actriz de gran belleza en el sentido tradicional.

Otro menos conocido es el de la protagonista de Máquinas Mortales - 35%, Hester Shaw, quien en los libros aparece con una cicatriz muy grande y horrible en su rostro, que fue reducida demasiado para dejar ver la belleza de la actriz Hera Hilmar.

Sería injusto culpar a Taylor-Joy, quien hizo un excelente papel en la serie, hay que responsabilizar a los creativos por no atreverse a adaptar fielmente la obra literaria y repetir los insanos clichés de que la belleza es necesaria para triunfar o para superarse personalmente. La actriz por su parte, dijo en una reciente entrevista con The Sun, que no se considera bella, sino lo contrario:

Nunca lo he hecho y no creo que jamás me consideraré hermosa. No creo que sea lo suficientemente hermosa para estar en películas. Suena patético y mi novio me advierte que la gente pensará que soy una absoluta idiota por decir estas cosas, pero creo que tengo un aspecto extraño. No iré al cine a ver mi propia película, la veré antes. La belleza de estar en tu propia piel es que no tienes que mirar tu propia cara.

