Gary Oldman, Stephen King y más rinden homenaje al célebre novelista John Le Carré

En un año que ha sido caótico, por decir lo menos, distintas celebridades y personajes conocidos han fallecido. El pasado 12 de diciembre, el famoso novelista británico David John Moore Cornwell, más conocido por su pseudónimo John le Carré , falleció a los 89 años. Su legado perdura en más de una veintena de textos de suspenso y espionaje, de los cuales algunos fueron llevados a la pantalla grande. Por tal razón, directores y actores de Hollywood, así como periodistas aprovecharon las redes sociales para despedirse del escritor (vía Deadline).

John Le Carré fue conocido por sus novelas de George Smiley, un oficial de inteligencia que protagoniza las principales obras del escritor, tales como: Llamada para el muerto, de 1961; Asesinato de calidad, de 1962; El espía que surgió del frío, de 1963; El topo, de 1974, por mencionar solo algunas.

De las novelas anteriores, surgieron películas como: The Spy Who Came In from the Cold; Llamada para el Muerto , dirigida por Sidney Lumet (Find Me Guilty - 61%, Será Justicia - 96%) y protagonizada por James Mason (Asesinato por Decreto - 88%, El Cielo Puede Esperar - 88%) como Smiley; The Looking Glass War, de Frank Pierson (Nace Una Estrella - 31%), entre otras.

En 2012, el destacado actor ganador del Oscar Gary Oldman (Las Horas Más Oscuras - 86%, Drácula, de Bram Stoker - 79%) interpretó a Smiley en la adaptación de Tinker Tailor Soldier Spy, que en Latinoamérica llevó el nombre de El Espía que Sabía Demasiado - 83% y que fue dirigida por Tomas Alfredson (El Muñeco de Nieve - 8%, Déjame Entrar - 98%).

Para Oldman hacer dicha película fue tan especial y se sintió tan involucrado con el personaje que John Le Carré se volvió importante en su vida. Por tal razón decidió dedicarle unas palabras al fallecido escritor y dijo a Deadline lo siguiente:

Para mí, John Le Carre fue muchas cosas. Era, por supuesto, un gran autor, el verdadero 'dueño' de la novela de espías seria, adulta y complicada; de hecho, era dueño del género. Todos los que le siguen están en deuda con él. Sus personajes fueron dibujados con destreza y profundidad, demasiados matices para contar, y para mí, interpretar a George Smiley sigue siendo uno de los puntos culminantes de mi vida.

Por otra parte, Oldman habló sobre lo que llegó a conocer del escritor y lo describió como ‘un verdadero caballero’. Además enfatizó en la importancia que tiene en su vida el haber interpretado a un personaje tan complejo como lo es Smiley.

Conocí un poco a David, a través de conversaciones, almuerzos y su visita al set. Sorprendentemente, siempre estaba al otro lado del teléfono si teníamos una pregunta, o necesitábamos una línea o para confirmar si un personaje podía decir algo específico. Siempre tuvo respuestas inmediatas. Fue generoso con su creatividad y siempre fue un verdadero caballero. Nos ha dejado el verdadero maestro del espionaje de varias generaciones. Pero George Smiley y los demás siguen viviendo. Gracias, David.

De igual manera, Stephen King recurrió a Twitter para elogiar a Le Carré como un "gigante literario y un espíritu humanitario". Por su parte, el periodista Dan Rather dijo que ningún otro escritor capturó mejor el periodo de la Guerra Fría como lo hizo el difunto. La actriz y cineasta Victoria Mahoney agradeció al escritor por haber ‘encendido’ su gusto por las novelas de espías, así como el comediante Stephen Fry, quien dijo que la mejor forma de honrar al autor es volviendo a revisar su obra.

John le Carre ha fallecido a la edad de 89 años. Este año terrible se ha cobrado un gigante literario y un espíritu humanitario.

Ningún escritor capturó el subterfugio de capa y espada de la Guerra Fría mejor que John Le Carré. Lo entrevisté durante 60 minutos hace más de 30 años, y recuerdo una mente aguda y ojos penetrantes. Su obra se leerá durante generaciones. Puede él descansar en paz.

Sir David John Moore Cornwell, también conocido como John Le Carre, gracias por encender mi amor por el género de los espías. Por favor envíe mis saludos a George Smiley.

John le Carré... si hay un escritor contemporáneo que me ha dado un placer más rico, por el momento no puedo nombrarlo. Supongo que lo mejor que se puede hacer para honrar su gran vida y talento es volver a "Call For The Dead" y releer todos sus libros. Todo lo contrario de una tarea.

