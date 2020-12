Kathleen Kennedy promete "revancha del siglo" entre Obi-Wan y Anakin

El jueves fue un día de gran alegría para los fans de Star Wars, pues además de que se anunciaron 10 series nuevas en desarrollo para Disney Plus, se confirmó que Hayden Christensen regresará para interpretar una vez más a Anakin Skywalker / Darth Vader. Sin embargo, el anuncio fue acompañado de una declaración que ha generado polémica, pues la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy , dijo que se trataría de “la revancha del siglo”.

Dejando a un lado el hecho de que Kennedy se convirtió en el chivo expiatorio para los fans que quedaron decepcionados por la trilogía de secuelas, las palabras de la productora han llamado mucho la atención, por un lado prometen que veremos un nuevo enfrentamiento, tal vez tan épico como el que tuvieron los héroes en Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%, y por otro lado porque eso parece contradecir el canon. Las palabras de Kennedy sobre el regreso de Christensen como Anakin fueron:

Nuestros fans estarán emocionados de que Hayden Christensen regresará al papel de Darth Vader. Esta será la revancha del siglo.

Pero si alguien tenía duda sobre a qué se refiere realmente Kennedy, Games Radar informó que Deborah Chow, directora de la serie de Obi-Wan Kenobi, confirmó que veremos un nuevo enfrentamiento de Anakin y Obi-Wan (vía Bounding Into Comics):

No podríamos contar la historia de Obi-Wan sin Darth Vader. Definitivamente veremos a Obi-Wan y Darth Vader enfrentarse nuevamente.

Interesante, ¿o no? Sin duda muchos fans estarían felices de ver a Ewan McGregor y Christensen en la pantalla una vez más, pero el gran pero… es que eso no debería pasar si nos atenemos a lo visto en Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%. En dicha cinta es muy claro el diálogo entre Darth Vader y Obi-Wan, el primero le dice “te he estado esperando, Obi-Wan. Nos encontramos por fin. El círculo está completo. Cuando te dejé, yo era el aprendiz. Ahora soy el maestro", a lo que el jedi le responde “solo un maestro del mal, Darth”, y comienzan a pelear.

De acuerdo con Bounding Into Comics, George Lucas también dejó en claro que Obi-Wan se quedó escondido porque era buscado, así lo dejó saber en una conferencia dada en 1981 en la que habló de la tercera entrega de su trilogía original, titulada en un principio Revenge of the Jedi, y más tarde Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%. Obi-Wan se quedó en Tatooine para evitar ser encontrado por el Imperio:

Ben toma un [hijo de Anakin] y se lo da a una pareja en Tatooine y consigue su pequeño escondite en las colinas y lo ve crecer. Ben no puede criar a Luke él mismo, porque es un hombre buscado.

Algunos fans pueden argumentar a favor de Kennedy y Chow que las palabras de Darth Vader en el episodio IV, al hablar de la última vez que se había visto cara a cara con Obi-Wan, no necesariamente se refieren a La Venganza de los Sith, y que pudo haber otro encuentro, pero la verdad es obvio que los planes originales de Lucas es que no hubiera otro encuentro en el periodo intermedio. Si es un hombre tan buscado y ni siquiera puede criar a Luke, suena muy complicado que se enfrente otra vez con Vader.

Tal vez con suficiente imaginación logren encontrar la forma de justificar esta traición al canon, y si logran convencer a los fans, estos no tendrán problema en aceptarlo. Aparte de la trilogía de secuelas que dividió al fandom, Disney ha corrido con buena suerte con el spin-off Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, la serie live-action The Mandalorian - 91%, así como la última temporada de Star Wars: The Clone Wars y la serie Star Wars Rebels.