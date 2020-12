Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Rachel McAdams podría tener un papel más relevante en el MCU

Luego del éxito que tuvo Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%, en 2016, la secuela titulada Doctor Strange in the Multiverse of Madness se prepara para sorprender a todos los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, pues se espera que sea una producción ambiciosa repleta de personajes conocidos y queridos, que poco a poco irán tomando importancia en este universo fílmico.

Si bien la película se estrenará hasta marzo de 2022, ya se han revelado algunos detalles que han sorprendido y han dejado más dudas y teorías. Ahora, se ha dado a conocer que la actriz Rachel McAdams (Noche de Juegos - 90%, Desobediencia - 85%), regresará en esta secuela para ocupar su lugar como la cirujana Christine Palmer, antigua pareja y colega de Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch (Ironbark, El Código Enigma - 90%) (vía ScreenRant).

Los especialistas reconocieron la primera cinta por encontrar un balance entre la rareza de sus cómics y la fórmula de los blockbusters que distingue a las películas del MCU. Además aplaudieron que fuera un filme entretenido y que supiera contar la historia de origen de Doctor Strange. Ahora, se espera que la segunda cinta sea un gran evento fílmico que una a varios personajes ya conocidos y a otros que están por venir.

De esta manera, con el regreso de McAdams como Palmer, se han comenzado a lanzar teorías sobre el futuro de la actriz y su personaje en el MCU y al parecer hay quienes aseguran que será muy importante en las siguientes fases. Conviene recordar que en la primera cinta, la doctora intenta ayudar a Strange después del accidente que le impide seguir trabajando como neurocirujano.

Asimismo, Palmer actuó como la atadura de Strange al mundo humano mientras él se metía, cada vez más, en el mundo de la magia oculta y las dimensiones alternativas. Deadline (vía ScreenRant) dio a conocer que la actriz volvería a tomar su papel en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Marvel no hizo comentarios sobre dicha información.

Por lo anterior, aún no se sabe qué papel tendrá el personaje de McAdams en la secuela, sin embargo, traerla de regreso es una señal de que Marvel aún no ha terminado con la actriz o con el alter ego de su personaje.

En los cómics, Palmer se convierte en Night Nurse, quien es una médica para muchos de los héroes de Marvel. Traer a McAdams de vuelta en una secuela que ya está repleta de potencial por la trama significa que no se puede perder el tiempo. Rosario Dawson (Daredevil - 76%, Luke Cage - 78%) ya interpretó una versión de dicho personaje en las series Marvel de Netflix, pero McAdams podría ser quien asuma el papel en el MCU.

El rodaje de Doctor Strange in the Multiverse of Madness está programado para comenzar en mayo en Londres y sus alrededores, después de que Cumberbatch termine de filmar en Spider-Man 3. Sam Raimi (El Hombre Araña - 89%) es el nuevo director a cargo de la secuela después de la salida de Scott Derrickson.

