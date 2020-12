Las mejores películas de 2020 según Time

Desde marzo, el año en el cine se ha definido por una ausencia casi total de estrenos importantes, primero, porque los cines en casi todo el mundo fueron cerrados en respuesta a la pandemia de coronavirus y, posteriormente, porque incluso después de que reabrieron, la gente se mantuvo alejada en gran medida (y lo continúa haciendo). La nueva película de James Bond y La Crónica Francesa, la nueva de Wes Anderson, entre docenas de otras, pasaron a ser estrenos para el próximo año; otras como Tenet y Los nuevos Mutantes se estrenaron en cines a pesar de que era garantizado que no iban a tener la misma recaudación en el mundo “normal” y otras como Mulan - 83% y Wonder Woman 1984 terminaron en servicios de streaming en lugar de los cines, aunque esta última sí lo hizo simultáneamente.



El Festival de Cine de Cannes fue cancelado y muchos otros, como el Festival de Cine de Nueva York, se realizaron en línea. A pesar de esto, 2020 ha sido, contra todo pronóstico, un año maravilloso para nuevas películas. La ausencia de películas del tipo de los blockbusters, es decir las costosas películas de superhéroes, las franquicias familiares, entre otras, tuvo el efecto positivo de llevar las películas independientes a un primer plano. Con los estrenos de “cine virtual” realizados por festivales y organizaciones en todo el mundo, incluidos Netflix, Amazon y otras plataformas de streaming, todos estos medios están desempeñando el papel de las casas de arte y han permitido que mucha más gente pueda acceder a ellas de la forma en que lo haría con cualquier otra película.



Sin embargo, lo que resulta verdaderamente curioso es que durante gran parte del año incluso las mejores películas independientes nuevas parecieron recibir una respuesta silenciosa, derivada en parte de la falta de rumores en los medios, pero también de un sentimiento colectivo de insensibilidad ante la tragedia colectiva e inequitativa de la pandemia y la desastrosa respuesta política a la misma. 2020 ha sido un año agitado y, sin embargo, el espectáculo debe continuar. Las películas que se han hecho anhelan buscar una audiencia, ya sea a través de una ruta tradicional o a través de los servicios de streaming. Independientemente de cómo lleguen, el último mes del año significa que es momento de revisar cuáles fueron los mejores títulos en llegar a la pantalla.







La revista Time ya escogió lo mejor del cine en este año y entre las seleccionadas encontramos películas que hicieron mucho ruido en festivales de cine y otras que lo hicieron directamente a través del streaming. En las menciones honoríficas se mencionan On the rocks, Si supieras, La vieja guardia y Relic.



Los títulos que Time escogió son de diversos géneros y entre ellos aparecen tanto películas que llegaron a cines como al streaming, siendo unas cuantas más de carácter independiente. En primer lugar aparece First Cow, de Kelly Reichardt, una historia sobre un panadero y un inmigrante chino que inician un negocio de venta de pasteles fritos hechos con la leche robada de una vaca local. El segundo lugar lo tiene Collective, de Alexander Nanou, un documental que según el medio parece thriller político, el cual sigue a un equipo de periodistas rumanos mientras descubren un escándalo sanitario que los lleva a descubrir a un gobierno corrupto.

En el tercer lugar aparece lo nuevo de Aaron Sorkin que lleva por nombre El Juicio de los 7 de Chicago - 80%, que detalla el drama de un juicio que la historia estadounidense no podrá olvidar, durante el cual un grupo de activistas pacifistas fueron juzgados por conspirar para incitar a la violencia en la Convención Nacional Demócrata de 1968. Esta obra toma mucho en cuenta la responsabilidad cívica y los ideales democráticos en una película entretenida que promete ganarse al público desde el momento en el que ve al elenco que la protagoniza.

A continuación les compartimos el listado de Time:

1.-First Cow

2.-Collective

3.-El Juicio de los 7 de Chicago - 80%

4.-David Byrne’s American Utopia

5.-Lovers Rock

6.-Emma. - 90%

7.-Wolfwalkers - 93%

8.-Nomadland - 100%

9.-Miss Juneteenth - 100%

10.-Bill & Ted, salvando el universo - 88%

