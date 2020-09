Apple TV Plus gana su primer Emmy con The Morning Show

La entrega de los premios Emmys que se celebró este fin de semana tuvo grandes momentos y diferentes significados. Fue la primera vez que se celebró en un teatro vacío con cartones de los artistas sustituyendo su presencia. De ahí en fuera todo ocurrió de manera muy “genuina” dentro de esto a lo que llamamos la nueva normalidad. Además de marcar un antes y un después en la temporada de premios en pandemia, esta ceremonia también significó el primer Emmy para la plataforma Apple TV Plus.

Apple TV Plus es una plataforma relativamente nueva en la batalla del streaming. Steven Spielberg fue el primer director de renombre que le dio el visto nuevo cuando se dio el anuncio de la plataforma desarrollada por la compañía del fallecido Steve Jobs. Con tantas opciones saliendo al mercado no se esperaba mucho de ella, hasta que The Morning Show comenzó a hacer ruido entre el público y la crítica. Para la edición del Emmy de este año, la serie obtuvo ocho nominaciones, siendo Billy Crudup quien se llevó el premio al mejor actor de reparto en una serie dramática.

Crudup ganó por su actuación como el ejecutivo de televisión Cory Ellison, el coprotagonista de las también multipremiadas actrices Reese Witherspoon y Jennifer Aniston. En su discurso de aceptación dio las gracias a los creativos por elegirlo para el papel, del cual siempre estuvo y estará agradecido:

En el momento en que obtuve este papel supe que era algo que te hace sentir afortunado, así que traté de agradecer a todos los que han estado involucrados en este proyecto y en mi vida por apoyarme y amarme. Entonces, si no le he dado las gracias, por favor llámeme porque tenía la intención de hacerlo ya que para lograr esto se necesita un grupo y una red grande de apoyo. Y estoy increíblemente agradecido por tenerla.

Crudup enfrentó una dura competencia en la categoría, incluido su coprotagonista de The Morning Show, Mark Duplass y tres actores de Succession - 86% de HBO: Nicholas Braun, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen. Giancarlo Esposito (Better Call Saul - 100%), Bradley Whitford (The Handmaid's Tale - 99%) y Jeffrey Wright (Westworld - 75%) también estaban nominados. Al final, también actor de la película Watchmen, Los Vigilantes - 65% fue quien se llevó el galardón.

Billy Crudup es una cara conocida en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera se ha hecho de pequeños personajes que le han dado la oportunidad de trabajar con actores como Tom Cruise en el marco de Misión: Imposible III - 70%, Natalie Portman en Jackie - 88%, e inclusive su nombre forma parte los créditos de la película ganadora al Oscar En Primera Plana - 96%. En 2019 también estuvo con Cate Blanchett en ¿Dónde estás Bernadette? - 58%, en este mismo año se sumó a The Morning Show.



The Morning Show se estrenó el 1 de noviembre de 2019, y es una de las primeras series de televisión originales distribuidas por Apple, obtuvo otras siete nominaciones a los Emmy, incluido el de actor invitado destacado en una serie dramática (Martin Short), actor principal en una serie dramática (Steve Carell), actriz principal en una serie dramática (Jennifer Aniston), actor de reparto en una serie dramática (Mark Duplass), dirección de una serie dramática (Mimi Leder), diseño de producción y diseño del título principal.

A pesar de que los Emmy fueron mayormente acaparados por las producciones de HBO como Succession - 100%, Euphoria - 76% y I Know This Much Is True - 83%, esta entrega del 2020 marcó la primera vez que otras plataformas se hicieron de una estatuilla como Disney Plus y Quibi.

