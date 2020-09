The Flash: Se revela posible lista de cameos y es impresionante

Aunque el DCEU ha presumido altos y bajos a lo largo de su carrera en la industria, algunos actores y personajes han tenido la fortuna de quedarse para ofrecer más. Uno de los casos anteriores es Ezra Miller, quien hace tiempo fue contratado para dar vida a Barry Allen, mejor conocido como The Flash. Para 2022 será protagonista de su propia aventura y son grandes las expectativas que se guardan. Un nuevo informe de FandomWire informa sobre una posible lista de cameos que veremos en la cinta, además de Michael Keaton como Batman. Sigue leyendo para conocer todos los detalles de esta intrigante novedad. Cuidado con los aparentes spoilers.

Flash apareció por primera vez en el DCEU durante Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, tuvo un cameo en Escuadrón Suicida - 25% y lo vimos aparecer en plenitud con la llegada de Liga de la Justicia - 41%. El personaje es un miembro indiscutible del super equipo heroico y desde hace tiempo varios fans están pidiendo una cinta dedicada solo a él. Los poderes de Barry Allen son un detonador de historias, potencial que se verá explotado con la llegada de The Flash en un par de años, película a cargo de Andy Muschietti con Ezra Miller como la estrella principal. Aunque el proyecto ha tenido muchos altibajos por las incertidumbres de Warner Bros., muy pronto seremos testigo del resultado final.

FandomWire reporta que además de Ezra Miller como The Flash y Michael Keaton como Batman, la película incluiría las apariciones de Val Kilmer y George Clooney, ambos como Batman; Chris O'Donnell como Robin; Nicolas Cage como Superman (todos recordamos aquella producción fallida con el actor que en algún momento se llamó Superman Lives); y Grant Gustin como The Flash, aunque este último podría no ser una gran sorpresa debido al cameo de Ezra en Crisis en Tierras Infinitas. Es importante señalar que por ahora hay que tomar la información con cierto recelo puesto que se trata de un rumor, sin embargo, parece que la película de The Flash se convertirá en un macro evento del DCEU y Warner Bros... cualquier cosa podría ocurrir.

La película de The Flash para el DCEU estará parcialmente basada en Flashpoint, aclamada serie de cómics publicada en 2011 que tiene como protagonista a Barry Allen, el segundo Flash. El argumento es bastante conocido y en él observamos al velocista atrapado en una realidad alterna, un universo en donde las cosas son bastante diferentes a lo que todos conocemos. La madre de Barry jamás murió y vive con ella, no tiene poderes, no conoció a Iris West, su pareja, y muchos de los superhéroes de la Liga de la Justicia no existen; la historia ha sido realmente alterada y los Atlantes y las Amazonas han tenido un gran impacto sobre Europa.

Algunos pensaron que Ezra Miller había quedado fuera del proyecto luego de la viralización de un video en el que se mira agrediendo a una fan. Lo anterior bastó para que el actor mantuviera un perfil bajo y no lo hemos observado tan activo en los últimos meses. A pesar de la situación, los planes siguen adelante y pronto veremos al actor de 27 años encarnando al famoso superhéroe. Esperamos que su película se encuentre a la altura de las circunstancias y funciones como una aventura útil para la marca.

El DCEU sigue avanzando lentamente a pesar de los grandes tropiezo cometidos en el pasado. De hacerlo bien, The Flash podría convertirse en la película que arregle todos los fallos del universo cinematográfico, aspirando a la buena estructura y excelencia de la aventura con los personajes de DC Comics. Andy Muschietti, Ezra Miller y todo su equipo tienen un largo camino por delante, un desafío que tal vez ningún otro director y estrella del DCEU han atravesado. Las promesas y posibilidades viran hacia todos los sentidos; el universo cinematográfico podría estar al borde de un reinicio capaz de ser completamente increíble. ¿Se convertirá en la mejor decisión de Warner Bros. hasta ahora?

