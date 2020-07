Regreso de Ben Affleck como Batman suena cada vez más probable

Los fanáticos del Batman interpretado por Ben Affleck (The Way Back - 92%, Mente Indomable - 97%, Perdida - 92%) estaban muy tristes cuando a principios de 2019 el actor anunció que su tiempo en el papel del superhéroe había terminado, algunos no lo quisieron creer pero todo indicaba que era cierto. A principios de este año Affleck incluso explicó las razones para su salida, pero ahora una nueva esperanza ha surgido, parece que tendrá una nueva oportunidad de brillar en el DC Extended Universe (DCEU).

Por el momento solo contamos con rumores, pero estos son cada vez más fuertes, y debemos recordar que hace algunos meses (y durante dos años) la información que existía sobre el lanzamiento del Snyder Cut de Liga de la Justicia - 41% no eran más que rumores y ahora es una realidad que la cinta llegará a HBO Max en 2021. Es por ello que no se puede tomar con un completo escepticismo lo que se dice del regreso de Affleck.

De acuerdo con The Cultured Nerd, sus informantes les revelaron que el actor realmente regresará como Batman y que ya firmó un nuevo contrato. Este rumor fue respaldado por el canal de YouTube La Hoguera de Gotham y por la cuenta de Instagram Snydercut214, y más tarde fue compartido en el podcast LightCast.

Rumores similares han estado corriendo sobre Henry Cavill (Inmortales - 36%, Misión: Imposible - Repercusión - 98%, The Witcher - 67%) , actor que interpretó a Superman en tres películas del DCEU y que había expresado en varias ocasiones su interés por regresar al papel. Según diversas fuentes su nuevo contrato hará que el actor aparezca en varias películas con Superman como personaje secundario y hasta nuevo aviso protagonizará un largometraje propio.

De Affleck, por su parte, se ha difundido el rumor de que HBO Max rescatará el guión que había preparado para The Batman y lo convertirá en una serie exclusiva de la plataforma, en la que podríamos ver también el regreso de Joe Manganiello (El Hombre Araña - 89%, Magic Mike - 80%, Rampage: Devastación - 50%) como el villano Deathstroke, y de Jared Leto (El Club de los Desahuciados - 94%, Blade Runner 2049 - 88%, Morbius) como el Joker.

Lo anterior podría ser considerado un «sueño guajiro», pero todo cambió cuando el Snyder Cut fue confirmado, ya que por casi tres años se consideró El sueño guajiro de los fanáticos del DCEU. En estos momentos hay esperanzas y en The Cultured Nerd creen que la frase que describe mejor el sentimiento colectivo de los aficionados es: “It’s a great time to be a DC fan” (es un gran momento para ser fanático de DC).

Según The Cultured Nerd, tal vez las primeras noticias oficiales sobre el regreso de Affleck lleguen entre el 25 y 26 de julio, fecha en la que tiene lugar la Justice Con, o el 22 de agosto en la DC Fandome, así que estén atentos.

El DCEU tuvo varios tropiezos ya que la crítica especializada no estuvo satisfecha con el trabajo de Snyder, pero una parte importante del público disfrutó lo suficiente de las cintas y se quedó con ganas de más. Liga de la Justicia fue una decepción en muchos niveles y la salida de Snyder de la franquicia parecía marcar el final de una etapa, lo cual también significaba decir adiós definitivo a Affleck y Cavill.

Para nuestra buena suerte en Warner Bros. escucharon a los miles de fans que gritaron al unísono en redes sociales #ReleaseTheSnyderCut, y posiblemente también respondan al llamado de los miles que están haciendo la campaña para que #Batfleck sea integrado nuevamente al DCEU.