Alison Brie podría interpretar a She-Hulk en la serie de Disney Plus

Tras varios meses de especulación entre los fans y recomendaciones sobre la actriz que Marvel debería contratar para dar vida a Jennifer Walters / She-Hulk en la serie de Disney Plus, parece que las cosas darán un giro inesperado, pues un nuevo rumor indica que la actriz que está en la mira del estudio es Alison Brie, una esbelta mujer de 37 años que ha demostrado tener encanto y talento por igual.

Los fans han propuesto a Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), a Gina Carano (The Mandalorian - 90%), a la actriz trans Trace Lysette (Estafadoras de Wall Street - 92%), e incluso alguna vez propusieron a Alison Brie para el papel y le hicieron su propio póster, así que de resultar cierto el interés que tiene la compañía en ella, no será una completa sorpresa.

Brie es famosa por sus papeles de Annie en Community, Trudy Campbell en Mad Men y Ruth Wilder en G.L.O.W. - 95%; más recientemente co-escribió y protagonizó la cinta Horse Girl y dio la voz a Diane Nguyen en BoJack Horseman - 94%. De acuerdo con el famoso influencer Daniel Richtman, conocido por filtrar información verdadera sobre la cultura pop, Marvel busca una actriz “tipo Alison Brie”, lo cual podría hacernos cuestionar si realmente la buscan a ella o solo a una actriz de “su tipo”.

Si de verdad pretenden que ella protagonice She-Hulk, eso contradice un reciente reporte (vía Comic Book Movie) donde se dijo que Marvel Studios quiere a una actriz de entre 26 y 34 años y de cualquier grupo étnico. Alison Brie cuenta con 37 años y podría haber superado el límite planteado por el estudio, aunque ella cumple cabalmente con el toque de comedia que se busca para el personaje.

De acuerdo con Forbes, Jennifer Walters es en gran medida un personaje de comedia en sus más recientes versiones, pues a diferencia de su primo Bruce Banner, ella mantiene su personalidad cuando se convierte en She-Hulk, debido a que su exposición a la radiación gamma es mucho menor a la de él. A Banner ya lo vimos como monstruo verde manteniendo su personalidad en Avengers: Endgame - 95%, y según rumores volverá a aparecer en la serie de She-Hulk.

En G.L.O.W. queda claro que Alison Brie tiene todo para darnos un papel cómico y dramático al mismo tiempo, con inocencia y con fuerza para ser bad-ass cuando es necesario. Si finalmente se queda con el papel de Jennifer Walters estamos seguros de que podrá llenar los zapatos de la superheroína sin ningún problema.

Las series de Disney Plus de Marvel por fin estarán conectadas al Universo Cinematográfico de Marvel y lo que veamos en ellas repercutirá en las películas. Esto es algo que los fans han deseado por mucho tiempo pero nunca habían sido escuchadas sus súplicas al respecto. Series como Agents of S.H.I.E.L.D. - 100%, Daredevil - 93% o The Defenders - 74% se cuentan entre las favoritas de los fans, pero ninguna fue reconocida como canon en las cintas, con la excepción de Agent Carter - 80% en Avengers: Endgame. Se espera que She-Hulk comience a grabarse a finales de este año y llegue en algún momento de 2021.

La más reciente película protagonizada por Alison Brie, Horse Girl, tiene una carga emocional muy grande para la actriz, pues se trata de una historia inspirada en su propia familia, en una entrevista con Vulture dijo:

Toda mi vida he querido hacer algo sobre mi madre y mi abuela. La madre de mi madre vivía con esquizofrenia paranoide, y mi madre creció en una situación realmente traumática. Y crecí con la mitología de la enfermedad mental de mi abuela, escuchando muchas historias sobre la infancia de mi madre y cómo la enfermedad mental la afectaba. Cómo goteó y afectó a mi tía y tío y a sus hijos, y también cómo no los afectó. Tuvo diferentes efectos en todos. Entonces, cuando era más joven, mi madre incluso bromeaba al respecto conmigo: ‘Sé que algún día harás una película sobre mí y mi madre’.

