Star Wars: se confirma nueva película sobre el planeta sith Exegol

Aunque el CEO de Disney Bob Iger anunció que las películas de Star Wars tendrían un descanso de al menos dos años después del estreno de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, parece que ya están trabajando en un nuevo largometraje que ya tiene director y guionista a bordo. Esto fue reportado en exclusiva por The Hollywood Reporter y poco después se han revelado nuevos detalles gracias a Deadline.

El cineasta J.D. Dillard, responsable de Sleight - 72% y Sweetheart (2019), será el encargado de dirigir el largometraje, que contará con el guionista Matt Owens, responsable de algunos capítulos de Luke Cage - 96% y Agents of S.H.I.E.L.D. - 100%. De acuerdo con con Deadline la cinta se ambientará en el misterioso planeta de Exegol, que tuvo su debut en El Ascenso de Skyalker como la base de operaciones de el culto conocido como Sith Eterno, encargado de resucitar al malvado Lord Sith Palpatine.

Una de las quejas que generó en los fans el episodio IX de Star Wars fue la falta de explicaciones sobre el regreso de Palpatine y los muchos encapuchados que habitaban el templo sith de Exegol. Ahora, tal vez como respuesta a esas quejas, es posible que Disney pretenda ahondar en los misteriosos habitantes del planeta en el cual tuvo lugar la batalla final que terminó con la muerte de Darth Sidious y la destrucción de su flota de Destructores Estelares.

Recientemente una cuenta de fans de Star Wars compartió un tuit con información del Diccionario Visual de El Ascenso de Skywalker, explicando que la población completa del planeta Exegol fue adoctrinada por el Sith Eterno para ser seguidores del Lado Oscuro, y ellos fueron quienes sirvieron como mano de obra para construir la gigantesca flota que se revela en los primeros minutos de la película. El actor Elijah Wood respondió burlonamente al tuit que comenzaba con las palabras “¿sabías que…?”, pues Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% no se preocupó por dar siquiera indicios de cómo había surgido esa flota y cómo había regresado a la vida el emperador Palpatine.

Este nuevo proyecto de Disney es una sorpresa y nos llena de dudas al respecto. ¿Se trata de un spin-off al estilo Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85% y Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%? ¿O es el inicio de una nueva trilogía? Los medios que compartieron la noticia primero han dejado claro que no se sabe si es una película que llegará a los cines o si llegará directamente a la plataforma de streaming Disney Plus, y como se trata de un proyecto en etapas muy tempranas de desarrollo, seguramente no lo sabremos pronto.

