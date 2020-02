Ryan Gosling podría unirse a la franquicia de monstruos desarrollada por Universal

Ahora que Marvel Studios ha logrado establecer una sólida franquicia con sus increíbles superhéroes, todos los estudios de Hollywood quieren tener su propio y lucrativo universo cinematográfico, así se han desarrollado las cosas en la industria durante los últimos años y los espectadores tendremos que aguardar por el futuro. Una de las empresas interesadas en expandir sus horizontes es Universal, quien en su haber posee los derechos de varias de las criaturas de pesadilla más famosas de la pantalla grande. Un nuevo rumor de We Got This Covered señala que Ryan Gosling podría estar involucrado como la estrella en una de estas producciones.

Hace algunos años, Universal tomó la decisión de revivir a sus monstruos pero las cosas no tuvieron un buen inicio. La Momia - 16% se pensó como la gran primera entrega de este universo pero el fracaso resultó ser tan grande que ni siquiera los ejecutivos quisieron permanecer en la iniciativa.

Con un reparto conformado por Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis y Jake Johnson, esta película fue masacrada por los críticos; su recaudación fue más o menos buena pero no sorprendente, sin embargo, la pésima ejecución de la entrega la enterró en lo más profundo. La Momia debía ser el espléndido inicio del llamado Dark Universe de Universal, pero fue todo lo contrario.

La franquicia fue abandonada ante el reconocimiento de las ensoñaciones imposibles de Universal y pronto se le dio una segunda vuelta. Ahora los monstruos serán abordados de una manera muy diferente, aparentemente; y el primero en la lista es El Hombre Invisible, cinta protagonizada por Elisabeth Moss y Oliver Jackson-Cohen. De acuerdo con la sinopsis, narrará la historia de Cecilia, una joven mujer que vive atada a una relación peligrosa junto a Griffin, un millonario y científico desquiciado que le hará la vida imposible. Cuando él muere inesperadamente y a ella comienza a acecharla un ente invisible, Cecilia se inclinará a sospechar que tal vez toda la situación es un engaño cruel. Dirigida por Leigh Whannell, es una adaptación libre de la novela homónima de H.G. Wells .

Los avances de El Hombre Invisible lucen los suficientemente interesantes como para pensar que se trata de una adaptación digna de atención, además de un buen reinicio para el universo de monstruos. Pero los planes son más grandes de lo que suenan y uno de ellos podría incluir a Ryan Gosling.

Gosling no es un hombre de grandes premios y amplios reconocimientos, pero vaya que nos ha entregado notables interpretaciones en algunas de las películas más famosas de los últimos años. Destacadas son sus participaciones en cintas como Diario de una Pasión - 52%, Triste San Valentín - 88%, Drive, El Escape - 93%, La La Land: Una Historia de Amor - 92%, Blade Runner 2049 - 88% y El Primer Hombre en la Luna - 90%; pero muy pronto podría estar a punto de dar el gran paso a una franquicia de enorme potencial.

Aunque We Got This Covered no ha mencionado el nombre del proyecto en el cual Gosling podría estar involucrado, de ser verdadera su adición a la franquicia de Universal, el estudio se estaría echando al bolsillo a un gran peso pesado de la industria, un fuerte elemento, un imán de taquilla.

La franquicia de monstruos de Universal también suena por Dark Army de Paul Feig, así como los crecientes rumores de John Krasinski como uno de los involucrados en La Novia de Frankestein, pero solo el tiempo dirá si la saga llega a tener verdadero éxito. Es muy importante que El Hombre Invisible sorprenda a los críticos y sea un hit de la taquilla, de lo contrario, Universal se estará enfrentando al mismo problema de antes. Crucemos los dedos, nos merecemos otras franquicias de éxito más allá del MCU y Star Wars.

El Hombre Invisible llegará a los cine el próximo 28 de febrero, Universal se encuentra involucrada como distribuidora y Blumhouse como productora. Esperamos lo mejor.

