Los 4 Fantásticos: Lakeith Stanfield protesta y dice que él debió ser Silver Surfer

A través de redes, Lakeith Stanfield ha expresado su descontento por no haber sido elegido para el papel de Silver Surfer en la próxima película de Los 4 Fantásticos en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Esta declaración se produce tras el reciente anuncio de que Julia Garner, conocida por su papel en la exitosa serie Ozark - 93%, interpretará al icónico personaje cósmico en la tan esperada película. Stanfield manifestó su descontento mediante una publicación en Instagram, desatando una ola de comentarios y especulaciones entre los fanáticos del MCU.

Lakeith Stanfield, reconocido por películas como Sorry to Bother You - 100%, Death Note - 40%, ¡Huye! - 99% y Judas y el Mesías Negro - 100%, ha construido una sólida carrera en la industria del cine, ganando elogios de críticos y admiradores por igual. Su presencia en la pantalla siempre ha sido distintiva, lo que ha llevado a muchos a considerarlo una elección ideal para roles desafiantes y complejos. Ahora, su reciente protesta sobre el casting de Silver Surfer demuestra su pasión por los personajes y su firme creencia en su capacidad para dar vida a roles emblemáticos en el universo cinematográfico.

Lakeith Stanfield en ¡Huye! (Fuente: IMDb)

¿Qué fue lo que dijo Lakeith?

Fue el día de hoy a través de redes, que Lakeith Stanfield lanzó un post en Instagram declarando: “Pensé que iba a ser yo”. La publicación generó todo tipo de comentarios en plataformas sociales, mayormente una reacción negativa. Cabe mencionar que Lakeith ya borró la publicación, evitando extender el conflicto. Julia Garner ya es la nueva Silver Surfer de los 4 Fantásticos, una variante femenina llamada Shallah-Bal.

Garner en el MCU

El anuncio de que Julia Garner asumirá el papel de Silver Surfer ha generado un gran revuelo entre los seguidores de los cómics y el MCU. Garner, conocida por trabajar personajes complejos en producciones formales, es una elección intrigante para el papel del heraldo de Galactus. Su incorporación al elenco de Los 4 Fantásticos, junto con Pedro Pascal y Vanessa Kirby ,promete agregar una capa adicional de profundidad y dinamismo a la película, mientras los fanáticos esperan ansiosamente ver cómo dará vida al icónico personaje.

Lakeith Stanfield en Death Note (Fuente: Netflix)

Lakeith Stanfield en The Book of Clarence (Fuente: IMDb)

La decisión de casting de Silver Surfer ha sido objeto de intenso escrutinio y debate desde que se supo de la posibilidad de una película de los 4 Fantásticos Si bien muchos fanáticos han expresado su entusiasmo por ver a Garner en el papel, otros han cuestionado si se debieron considerar a otros favoritos.

¿Por qué el universo de Marvel Studios sigue atrayendo a tantos seguidores?

El Universo Cinematográfico de Marvel ha sido un fenómeno cultural que ha capturado la imaginación de audiencias en todo el mundo durante más de una década. Con cada nueva película y serie, el MCU continúa expandiendo su universo compartido, presentando nuevos personajes y tramas emocionantes que mantienen a los fanáticos al borde de sus asientos. El anuncio de los 4 Fantásticos y el casting de Silver Surfer son solo los últimos desarrollos en esta expansión continua, y los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta próxima entrega en el mundo cinematográfico de Marvel.

