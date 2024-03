Muere Louis Gosset Jr., primer actor afroamericano en ganar un premio Oscar

Louis Gossett Jr., el prolífico actor de cine y televisión que ganó un premio Oscar como Mejor actor de reparto en 1983 por la película Reto al Destino (An Officer and a Gentleman), murió el jueves por la noche a los 87 años en Santa Mónica, California, informó su familia en un comunicado difundido el viernes por la mañana.

Lamentamos de todo corazón confirmar que nuestro amado padre falleció esta mañana. Nos gustaría agradecer a todos por sus condolencias en este momento. Por favor, respeten la privacidad de la familia durante este momento difícil.

¿Quién era Louis Gosset Jr.?

Originario de Brooklyn y educado en la Universidad de Nueva York, el actor ganó dos Globos de Oro. El primero por el papel del sargento de la marina Emil Foley, mismo por el que ganaría el Oscar en la ya mencionada Reto al Destino, película en la que compartiría créditos con Richard Gere y Debra Winger; el segundo como Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme por su actuación en 1991 como Sidney Williams en The Josephine Baker Story.

Louis Gossett Jr. en Reto al Destino (Fuente: Paramount Pictures)

Además recibió un total de siete nominaciones a los premios Emmy, de los cuales ganó como Mejor actor invitado en una serie dramática por su actuación como Fiddler en la aclamada miniserie de 1977 Raíces (Roots).

Gosset Jr. inició su carrera profesional en el teatro después de dejar de lado su talento deportivo, debutando a los 17 años (1953) en la obra Take a Giant Step. Más tarde, en 1959, actuó en la obra A Raisin in The Sun en el papel de un hombre negro asimilado llamado George Murchison. En 1961 repitió su papel en la adaptación cinematográfica de la obra (El Sol Brilla Para Todos - 100%), junto a Claudia McNeil y Sidney Poitier.

Su carrera abarca alrededor de 60 años en el teatro, cine y, especialmente en sus últimos años, televisión. Otros de sus papeles más famosos son el del alienígena "Jerry" en Enemigo Mío - 59% y el presidente egipcio Anwar el-Sadat en la miniserie Sadat. También participó en Boardwalk Empire, ER, The Good Fight - 93% y en Watchmen - 80%, encarnando a un anciano Justicia Encapuchada y que le otorgó su última nominación al Emmy. En cine su más reciente pelicula fue El Color Púrpura - 66%.

Se casó tres veces, matrimonios de los cuales tuvo a su hijo Satie Gossett y adoptó a su hijo Sharron Gossett.

Durante algún tiempo tuvo un problema de adicciones, además fue diagnosticado con un problema respiratorio por hongos de su casa en Malibú y en 2010 se le detectó cáncer de próstata. Aún se desconoce la causa de muerte.