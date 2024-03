Spider Within: A Spider-Verse Story | Sony estrena cortometraje sobre Miles Morales

Sony Pictures Animation finalmente estrena el cortometraje completo 'The Spider Within: A Spider-Verse Story', que sigue la historia de Miles Morales después de los eventos de 'Spider-Man: Across the Spider-Verse', la secuela de la exitosa película de 2018 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'.

Mientras llega la tercera entrega titulada 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse', Sony Pictures ofrece un pequeño aperitivo a todos los fans: un cortometraje animado de siete minutos. Este proyecto, creado en colaboración con Kevin Love Fund, no solo es entretenimiento, sino que también enseña la importancia de cuidar la salud mental. Forma parte de un proyecto educativo llamado 'The Hero Within', diseñado para ayudar a entender mejor y hablar sobre temas de bienestar emocional.

¿De qué trata el cortometraje 'The Spider Within: A Spider-Verse Story'?

Miles Morales está pasando por un momento complicado tratando de hacer malabares con ser un adolescente, amigo y buen estudiante, todo mientras se convierte en el héroe Spider-Man en su vecindario de Brooklyn. Después de un día lleno de desafíos, Miles sufre un ataque de pánico que lo hace enfrentarse a su ansiedad. Aprende que buscar ayuda para lidiar con sus propios problemas mentales es tan valiente como proteger a su ciudad de cualquier amenaza.

¿Quién dirigió y quién escribió 'The Spider Within: A Spider-Verse Story'?

El cortometraje está dirigido por Jarelle Dampier y escrito por Khaila Amazan. The Spider-Verse Story fue concebido y realizado durante el primer año del programa "Leading and Empowering New Storytellers" de Sony Pictures Animation y Sony Pictures Imageworks. Este programa de formación en liderazgo, que abarca nueve meses, está diseñado para ofrecer a candidatos de diversos grupos subrepresentados la oportunidad de adquirir experiencia en liderazgo en el campo de la animación.

[dailymotion title="Corto | The Spider Within: A Spider-Verse Story" image="https://s2.dmcdn.net/v/W1aLI1c142-DDWUHd/x120" duration="435"]x8vvtci[/dailymotion]

