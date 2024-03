Late Night with the Devil: ¿Por qué usaron IA en la película de terror de la que todos están hablando?

Desde su debut en el Festival de Cine SXSW 2023 y su recorrido por diversos festivales de cine, Late Night With the Devil ha sido reconocida como una propuesta fresca en el género de terror, destacando por su dirección magistral y su capacidad para mantener a la audiencia al filo del asiento. Con el respaldo de la aprobación de Stephen King, los productores de actividad paranormal en los créditos y un arrasador éxito en taquilla, Late Night With the Devil se ha presentado ante el mundo como un hito del cine de terror contemporáneo.

Comparada con clásicos como El Exorcista - 87% y El Bebé de Rosemary - 98%, la película ha recibido elogios por parte de los críticos, quienes la definen como una experiencia cinematográfica imperdible que redefine los límites del horror. Sin embargo, la utilización de inteligencia artificial (IA) en esta producción ha desatado debates en las redes sociales que satanizan dicha decisión por parte de sus creadores.

El uso de IA para la creación de imágenes que aparecen en Late Night With The Devil ha desatado una oleada de indignación entre cinéfilos y fanáticos del cine de terror, quienes expresan su molestia en las redes sociales y amenazan con boicotear la cinta, algunos incluso incitan a otros a ver la película de manera pirata como forma de protesta. Esta controversia vuelve a poner de relieve el constante debate sobre los límites éticos y estéticos de la utilización de la IA en el arte, y plantea interrogantes sobre el futuro de la creatividad en la industria del cine.

¿Por qué usaron IA en la película de terror de la que todos están hablando?

En la película, las secuencias creadas por inteligencia artificial se presentan como pausas intermedias durante la emisión ficticia de un programa de televisión en vivo. Estas interrupciones incluyen escenas como un esqueleto danzando en un campo de calabazas, junto con mensajes breves anunciando el regreso inminente del programa con un título en el que se lee la frase “volveremos enseguida”.

Tras la controversia por este hecho, los directores Cameron Cairnes y Colin Cairnes, salieron a dar la cara acerca del tema y confirmaron que sí utilizaron IA para su película, sin embargo, más allá de mostrarse arrepentidos o aceptar esto como un error, justificaron la decisión bajo la premisa de que buscaban darle un look muy setentero a la película y únicamente utilizaron tres imágenes que aparecen de manera fugaz en el metraje. A continuación, las palabras que los cineastas declararon en exclusiva para Variety.

Junto con nuestro increíble equipo de diseño de producción y gráficos, quienes trabajaron incansablemente para darle a esta película la estética de los años 70 que siempre habíamos imaginado, experimentamos con IA para tres imágenes fijas que editamos más y finalmente aparecen como intersticiales muy breves en la película.

Aun así, el debate continúa en redes sociales, algunos amantes del cine aseguran que el limitado uso de IA que aparece en Late Night With The Devil, no debería restar importancia a la escritura, diseño de producción, actuaciones, dirección, música, fotografía y todo el trabajo de las personas que trabajaron en la cinta, mientras que otros usuarios subrayan que aunque solo sean tres imágenes muy breves, no deja de ser material que pudo haber sido realizado por algún artista o diseñador con interés en figurar en los créditos o con necesidad de recibir un pago por su trabajo.

¿De qué trata Late Night With The Devil y cuándo se estrena en México?

Late Night With the Devil nos sumerge en un intrigante relato que simula ser un material hallado de una transmisión en vivo de un programa de entrevistas nocturno en 1977. La trama se desencadena cuando una entrevista paranormal, aparentemente inocente, desata una serie de acontecimientos sobrenaturales que impactan a toda la nación. Seguimos los pasos de Jack Delroy, el carismático presentador del programa "Night Owls", mientras se desenvuelve en un especial de Halloween lleno de misterio y suspenso. Una entrevista en particular con Lilly, una joven sobreviviente de un trágico evento satánico, desafía las expectativas cuando se intenta contactar al diablo, llevando al público y a Jack a un territorio más oscuro y peligroso de lo que jamás habían imaginado.

La cinta está protagonizada por David Dastmalchian a quienes hemos visto recientemente en Oppenheimer - 95%, Duna - 75% y El escuadrón suicida - 91%. Aunque la cinta se estrenó en Estados Unidos desde el pasado 22 de marzo, aún no se anuncia una fecha de estreno para México y Latinoamérica.

A continuación, te compartimos el tráiler de esta aterradora película que definitivamente, será imperdible para todos los fanáticos del cine de terror.

[dailymotion title="Late Night with the Devil | Tráiler oficial" image="https://s1.dmcdn.net/v/W0D7s1c0XnuMVq1S5/x180" duration="150"]x8vo5py[/dailymotion]

