House of the Dragon 2: La dinastía Targaryen y todo lo que debes recordar de la temporada 1

La casa del dragón - 91% ha cautivado a una vasta audiencia global gracias a su interesante trama y a un elenco estelar. Esta serie, funciona como una precuela de la aclamada Game of Thrones - 83% (GOT), la cual cerró su ciclo en 2019 tras ocho exitosas temporadas. Los seguidores de la temporada inaugural se vieron gratamente sorprendidos por el contenido que, incluso para los exigentes estándares de GOT, la producción resultó sumamente inesperada e intrigadora.

La expectativa de la segunda temporada crece con el lanzamiento de dos tráilers. Los adelantos de la próxima entrega presentan dos perspectivas: la de los Verdes y la de los Negros, cuyo mensaje 'invita' al público a elegir entre los bloques Targaryen. De acuerdo con la última revelación, los nuevos capítulos llegarán a Max el próximo 16 de junio.

¿Qué podemos descubrir en los tráilers de La casa del dragón, temporada 2?

El tráiler del equipo verde se desarrolla con la voz en off de Aegon II. En la secuencia aparecen sus seguidores en la corte, su madre, Lady Alicent, su abuelo, Otto Hightower, su hermano Aemond y el Lord comandante de la Guardia Real, Criston Cole. El adelanto también muestra las Estrellas de Siete Puntas rodeando la Fortaleza Roja, algunos soldados de la Casa Verde preparando armamento contra dragones.

Fuente: Warner Bros.

El adelanto del equipo negro se complementa con el círculo cercano de Rhaenyra: su tío/amante, el Príncipe Daemon, su primogénito Jacaerys, a Corlys y a la Reina Rhaenys. Entre las imágenes de este adelanto, destaca el vuelo de numerosos dragones y el encuentro de Jacaerys con posibles aliados del Norte.

Cabe recordar que la segunda temporada de La casa del dragón, situada dos siglos antes de los sucesos de GOT, marca el inicio de la Danza de los Dragones, el conflicto civil que sacudió a los Targaryen.

Fuente: Warner Bros.

¿Qué pasó en la temporada 1 de La casa del dragón?

La historia está ambientada 172 años "antes de Daenerys Targaryen", y en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa Aemma está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz a un heredero varón. Si no lo hace, entonces el Trono de Hierro recaerá, bien sobre el hermano de Viserys, Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico o bien, rompiendo con la tradición de preferencia del varón, en la hija adolescente de Viserys, Rhaenyra, cuyo reclamo del trono está destinado a tener una fuerte oposición.

En el desenlace de la temporada de La Casa del Dragón, Aemond, de manera accidental, causó la muerte de Luke, hijo de Rhaenyra.

Fuente: Warner Bros.

¿Quiénes forman parte del equipo negro?

Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen es la hija mayor del rey Viserys I Targaryen y sucesora aparente al Trono de Hierro. Rhaenyra es una figura controvertida y poderosa en la historia de Poniente. Su lucha por reclamar el trono y su relación con su medio hermano, Aegon II Targaryen, son elementos clave en la trama de la serie. Rhaenyra es una guerrera feroz y una líder carismática, pero también enfrenta desafíos políticos y personales a lo largo de su vida.

Daemon Targaryen

El Príncipe Daemon Targaryen es el hermano menor del rey Viserys I Targaryen y es conocido por su habilidad en la batalla y su personalidad carismática pero a menudo impulsiva. Daemon es un jinete de dragones consumado y tiene una relación compleja con su medio hermano, el rey Viserys I, y su sobrina, la princesa Rhaenyra Targaryen. Su presencia en la serie añade intriga y drama, ya que se ve envuelto en los conflictos políticos y de poder que sacuden a Poniente durante la época en la que se desarrolla la trama.

Viserys I Targaryen

Viserys I es retratado como el Rey de los Siete Reinos y miembro de la Casa Targaryen. Es el padre de Rhaenyra y Aegon II Targaryen, y su reinado es crucial en el trasfondo de la trama, ya que su muerte desencadena una lucha de sucesión entre sus hijos, lo que resulta en la Danza de los Dragones.

Corlys Velaryon

Corlys Velaryon, conocido como el "Marino de las Serpientes" y es el jefe de la Casa Velaryon, una poderosa familia noble de Poniente. Corlys es un navegante y aventurero legendario, famoso por sus viajes marítimos y su exploración de lugares lejanos. En la serie, su historia y la de su familia tienen un papel importante en los acontecimientos que llevan al conflicto central entre las diferentes facciones por el Trono de Hierro.

Fuente: Warner Bros.

¿Quiénes forman parte del equipo verde?

Aegon II

Aegon II Targaryen es el medio hermano de Rhaenyra Targaryen y se encuentra en una disputa de sucesión con ella sobre quién debe ascender al Trono de Hierro después de la muerte de su padre, el rey Viserys I Targaryen. Aegon II es retratado como un personaje ambicioso y determinado, dispuesto a luchar por lo que considera su derecho legítimo al trono. Su ascenso al poder desencadena una serie de conflictos y enfrentamientos políticos en Poniente durante el curso de la serie.

Lady Alicent Hightower

Lady Alicent Hightower es la esposa del rey Viserys I Targaryen y la madre de Aegon II Targaryen. Como la Reina Consorte, Lady Alicent desempeña un papel crucial en la política de la corte y en la intriga palaciega. Es una figura ambiciosa y astuta que busca promover los intereses de su familia y asegurar la posición de su hijo en el trono.

Otto Hightower

Otto Hightower es la Mano del Rey durante el reinado de Viserys I Targaryen y es el padre de Lady Alicent Hightower. Otto es un hombre poderoso y conservador que busca mantener el orden y la estabilidad en el reino. Como Mano del Rey, ejerce una gran influencia sobre el gobierno y las decisiones políticas del reino.

Haznos saber en los comentarios a qué equipo prefieres unirte en esta batalla y, si aún no has visto los tráilers de la segunda temporada, puedes verlos a continuación:

[dailymotion title="La Casa del Dragón, temporada 2 | Tráiler "Green"" image="https://s2.dmcdn.net/v/VzcaM1b_4wmYY-V3-/x120" duration="130"]x8v9jbq[/dailymotion]

[dailymotion title="La Casa del Dragón, temporada 2 | Tráiler "Black"" image="https://s1.dmcdn.net/v/VzcE61b_4sXDlhdEv/x120" duration="118"]x8v9i86[/dailymotion]

