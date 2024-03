Óscar 2024: Christopher Nolan se lleva el premio a Mejor Dirección por Oppenheimer​

Después de meses donde las expectativas no hacían más que ir en aumento, este domingo finalmente se celebró la edición número 96 los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood, recinto donde el cineasta británico Christopher Nolan ha hecho historia al ganar por primera vez el galardón a Mejor Dirección por Oppenheimer - 95%, su trabajo más prolífico hasta la fecha y el terror de esta última temporada de premios, donde arrasó en prácticamente cada ceremonia donde estuvo nominada.

Te invitamos a leer: RESEÑA: Oppenheimer | Elogio y refutación de un Fausto

¿De qué trata Oppenheimer?

Basada en el cautivador libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin J. Sherwin, esta película lleva al límite la capacidad visual y narrativa del formato IMAX. A través de una narrativa magistral, nos transporta a la apasionante historia del proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica, donde Oppenheimer se ve enfrentado a una difícil decisión: arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo. La cinta ofrece un viaje lleno de suspenso, dilemas éticos y giros inesperados, mientras Oppenheimer lucha con su conciencia y se debate entre la responsabilidad científica y el peso moral de sus acciones.

Dejando de lado el apartado de dirección, en esta edición del Óscar Oppenheimer estuvo nominada a otras 12 categorías, entre las que figuran: Mejor Guión Adaptado (Nolan), Mejor Actor (Cillian Murphy), Actor de Reparto (Robert Downey Jr.), Actriz de Reparto (Emily Blunt), Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora.

Christopher Nolan en el set de Oppenheimer (Crédito: Total Film)

Al finalizar su recorrido en cines, Oppenheimer logró recaudar una suma impresionante de 955,8 millones de dólares en todo el mundo, asegurándose así el puesto como la tercera película más exitosa del año 2023, siendo superada únicamente por Barbie - 88% de Greta Gerwig y Super Mario Bros. La Película - 75%. Aunque no logró superar el récord establecido por Nolan con El Caballero de la Noche Asciende - 87% y sus 1.085 millones de dólares, Oppenheimer ha sido fuertemente aclamada por la crítica y audiencias, quienes aseguran será la película con la que el cineasta pasará la historia.

La trayectoria de Nolan en el séptimo arte ha sido más que brillante, entregando algunas de las películas más importantes de las últimas décadas como El Origen - 86% o Interestelar - 71%, y sin embargo, para sorpresa de muchos, este es el primer reconocimiento que Nolan recibe como director en los premios de la Academia. Previamente llegó a ser nominado por El Origen en 2011 y Dunkerque - 92% en 2018, compitiendo en este último con figuras como Guillermo del Toro, Jordan Peele, Greta Gerwig y Paul Thomas Anderson. Al final, el premio fue para Del Toro y el conmovedor trabajo que hizo con La Forma Del Agua - 92%.

Adentrándonos un poco más en la historia que tiene Nolan con los Óscar, en la edición número 74 celebrada en 2002 el cineasta compitió en la categoría de Mejor Guión Original por Memento - 92%, pero la estatuilla al final fue otorgada a Julian Fellowes por Gosford Park. Una situación similar ocurrió en 2011, cuando fue nominado nuevamente a esa categoría por El Origen y terminó perdiendo contra el guionista David Seidler .

También lee: Oppenheimer: Christopher Nolan estuvo a punto de romper este récord de nominaciones

En una entrevista reciente con AP News, Nolan afirmó que el éxito de Oppenheimer se debe a que es “una de las grandes historias americanas”: “Abarca muchas cosas importantes y dramáticas de nuestra historia. Eso le da al público mucho a qué aferrarse, cuando tienes un gran grupo de actores y un elenco increíble como el nuestro, puedes hacer que esto se sienta real y emocionalmente accesible”. Respecto al reconocimiento de los Oscares hacia la película, el director compartió, “Es una sensación única ver a La Academia reconocer todos los diferentes aspectos de la película, desde las actuaciones hasta los logros técnicos de la película. Quiero decir, crecí viendo los Premios de la Academia. Es el pináculo del reconocimiento de tus compañeros”.

Sin lugar a dudas, el reconocimiento a Nolan ha sido uno de los momentos más emocionantes de la gala, y ahora teniendo este antecedente finalmente entre sus brazos solo queda preguntarnos qué es lo que nos traerá este talentoso cineasta a continuación. Enhorabuena por el director y todo el talento involucrado en Oppenheimer.

No te vayas sin leer: Érase una vez un set | Oppenheimer: Un viaje cinematográfico al núcleo de la historia