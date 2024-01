What If: Actriz de voz quiere que Kahhori aparezca en live action en el universo de Marvel

Pese al trío de heroínas de The Marvels - 52%, Kahhori se ha convertido en la verdadera estrella femenina del 2023 para Marvel. Luego de su debut en la segunda temporada de What If...? - 82%, los fans cayeron rendidos ante este personaje original de la serie que se imaginó cómo hubiera sido el mundo si la Gema del Espacio, el Teseracto, hubiera caído en el corazón de la civilización mohicana en lugar de en tierras nórdicas.

¿Aparecerá Kahhori en live-action en la franquicia de Marvel?

En entrevista con Collider, Devery Jacobs, actriz que presta su voz para el papel en What If, dijo que le encantaría ver a Kahhori aparecer en las películas de Marvel en live-action. Desafortunadamente, hay una razón por la que, si ese es el caso, muy probablemente no sea ella quien tenga la suerte de darle vida. Esto ya que aparecerá próximamente en otra producción del estudio como otro personaje. Estas fueron sus palabras:

Tuve la buena fortuna de interpretar al personaje de Bonnie en la nueva serie de Echo. No sé si han traído a otras personas a hacer múltiples papeles. Así que lo dejo a decisión de los altos mandos del MCU. Pero amo a este personaje y me encantaría traerla de vuelta a la vida, ya sea en live-action o a través de la animación. Siempre estaré ahí para ello.

Como saben, en su episodio de What If...? - 82%, Kahhori acaba por atravesar accidentalmente un portal creado por el Teseracto que la lleva a una tierra en la que sus ancestros han adquirido habilidades por su cercanía con este objeto cósmico. Juntos regresan a su planeta de origen e impiden la conquista española de sus tierras y consiguen la paz mundial al detener los planes imperialistas de la reina de España.

Jacobs volverá, tal como mencionó, como un personaje secundario en Echo. Esta serie también tiene a talento indígena al frente. Más precisamente a Alaqua Cox como la protagonista, una violenta mujer que fue entrenada por Kingpin para manejar su imperio criminal. El show la verá viajar de regreso a la reserva Choctaw de la que es su familia y confrontar su pasado mientras trata de escapar de los matones del mencionado villano.

Ambos personajes se unen también, por supuesto, al furor por los habitantes de Talokan, la reimaginada versión de Atlantis que Pantera Negra: Wakanda por Siempre - 88% presentó inspirada en la cultura maya y para la que se buscó a talento principalmente mexicano. Todos estos proyectos han sido recibidos con emoción por parte de los fans y han probado que existe espacio para versiones nuevas y originales de héroes al interior de la franquicia.

Aunque no queda claro si hay algún próximo proyecto en el que esta nueva heroína aparezca, los ejecutivos dudosamente desestimarán el furor que ha provocado. La segunda temporada de What If, por si todavía no la ven o quieren revivir el origen de Kahhori, está disponible en Disney Plus. Una tercera entrega de este show de antología animado ha sido confirmada y Echo debutará en la plataforma a partir del martes 9 de enero.

