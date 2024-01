David Ayer admite que ha dejado a DC atrás y que Warner no liberará su corte de Escuadrón Suicida

No fueron pocos los fanáticos que creyeron en la posibilidad de un corte especial para Escuadrón Suicida - 25%, la polémica cinta de David Ayer que en 2016 causó todo tipo de comentarios en redes sociales. El director no perdió la esperanza de liberar su corte, no obstante, parece que esa época ha terminado. A través de X, antes Twitter, Ayer admite que DC ha terminado para él y que Warner no tiene interés en mostrar el corte; tal parece que eso ya quedó en el pasado.

Escuadrón Suicida fue percibida como un fracaso tanto crítico como comercial. Uno de los principales problemas fue la falta de cohesión en la narrativa, con una trama que parecía dispersa y personajes mal desarrollados. La película también sufrió de edición y montaje cuestionables, lo que resultó en una experiencia desigual y en la pérdida de continuidad en la historia.

Además, las críticas se centraron en la falta de un villano convincente y en el tono irregular de la película, que intentaba combinar elementos oscuros con momentos de comedia. La falta de equilibrio entre la acción y la trama, así como la falta de conexión emocional con los personajes, contribuyeron a una recepción negativa. A pesar de contar con un elenco talentoso, que incluía a Will Smith y Margot Robbie, la película no logró cumplir con las expectativas del público y la crítica, resultando en un decepcionante rendimiento tanto en taquilla como en la percepción general de la calidad del filme.

A pesar de lo anterior, y con el auge de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, Ayer y los fans pensaron en la posibilidad de un corte especial para Escuadrón Suicida. Para su desgracia, las cosas han cambiado mucho en Warner y el director concluye que no pasará. Esto fue lo que respondió a un fan que hizo la pregunta:

No. Está hecho. Muy triste. Estarás bien después de un buen llanto. Me siento más saludable. Es una herida que necesita sanar.

