Alien: Disney lanzará versión infantil del clásico de horror

Una de las franquicias de ciencia ficción y horror más memorables del cine es la que comenzó Alien - El Octavo Pasajero - 97%. A finales de los setenta, la claustrofóbica película de Ridley Scott fascinó al público por su aterradora criatura. Y aunque no todas las secuelas tuvieron el mismo impacto, pocos se hubieran imagina por esos tiempos que en el futuro habría una versión para niños, pero así será y todo gracias a Disney.

¿De qué trata el libro infantil de Alien que Disney está preparando?

De acuerdo con Entertainment Weekly, DIsney lanzará un libro para niños basado en la película Alien. Pero será una versión edulcorada, posiblemente sin la sangre acídica, ya que el propósito de este material será enseñar a los más pequeños el abecedario. Así es, habrá una generación de infancias que habrán aprendido sobre las letras gracias al temible xenomorfo y a Ripley, el memorable personaje de la gran Sigourney Weaver.

El libro fue diseñado por la editorial Little Golden Book y llevará por título “A is for Alien: An ABC Book”. El primer vistazo a las ilustraciones y portada se compartió en línea y ésta última cuenta con la misma Ripley sosteniendo a su gato mientras un xenomorfo la acecha. Aunque queda claro que el material censurará, o reimaginará los detalles más explícitos de la película, hay gran desconcierto sobre por qué elegir la franquicia para este tipo de material lúdico.

Portada de "A is for Alien", el libro infantil basado en la película de horror. (Crédito: Penguin Random House)

Como saben, Alien - El Octavo Pasajero - 97% cuenta con una de las escenas de horror corporal más memorables del cine. Obviamente, hablamos de la secuencia en la que uno de los parásitos explota desde el pecho de uno de los integrantes de la Nostromo, la nave espacial comercial en la que los eventos del relato tienen lugar. Famosamente, Scott omitió al elenco lo que iba a ocurrir para obtener su reacción más natural al ver nacer al temible xenomorfo.

La franquicia acabó en manos de Disney a raíz de su adquisición de Fox, ahora llamado 20th Century Studios. Desde entonces, un par de proyectos relacionados a estos feroces extraterrestres han sido puestos en desarrollo y están, de hecho, bastante próximos a estrenarse. Así que esperen que el 2024 traiga importantes noticias y anuncios sobre los xenomorfos más brutales, además de este que enseñará el alfabeto.

Más precisamente, Alien: Romulus será la siguiente película en live-action que veremos. El filme fue dirigido por Fede Alvarez y el propio Scott ha hablado muy bien del producto final, el cual tiene programado su estreno para mediados del año que viene. Además de este título, se sabe que Noah Hawley está rodando una serie que llegará en Estados Unidos a Hulu por allá de 2025. Todavía no hay muchos detalles sobre las tramas de ambos proyectos.

¿Serán los letales extraterrestres la mejor forma para aprender el abecedario? Lo tendremos que descubrir en los siguientes meses y sólo queda esperar..Por ahora, el libro para niños de Alien está disponible para su preventa, pero se lanzará oficialmente hasta julio de 2024. Cabe recordarles que todos los filmes de la franquicia se encuentran disponibles en Star Plus.

