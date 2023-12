Billie Eilish admite que tuvo “misoginia interiorizada”

La lucha contra el patriarcado opresor no es sólo un tema para los hombres. Muchas mujeres han internalizado a tal grado la misoginia que adoptan ideas nefastas contra las mismas mujeres y las ven como sus enemigas, o las juzgan tan duramente como se supone que sólo lo hacen los hombres. Billie Eilish, la exitosa cantante y actriz, admitió hace no mucho que ella misma fue víctima de esa misoginia interiorizada.

También te puede interesar: Billie Eilish dice que sólo las mujeres sufren críticas por sus cuerpos y a los hombres nadie los critica nunca

La exitosa carrera de Billie Eilish

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, conocida como Billie Eilish, nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California. Su ascenso a la fama comenzó en 2015 con el sencillo "Ocean Eyes". Colabora con su hermano Finneas O'Connell, quien la inspiró musicalmente. En 2017, lanzó su EP debut, Don't Smile at Me, que alcanzó el top 15 en varias listas. Su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), fue un gran éxito, destacado por el hit "Bad Guy".

Billie Eilish (Imagen: Billboard)

Eilish ha recibido numerosos premios, incluidos siete Grammy, dos American Music Awards, y un Óscar por la canción de James Bond "No Time to Die". Su segundo álbum, Happier Than Ever (2021), también encabezó las listas. Además de su éxito musical, Eilish es conocida por su activismo en temas como el cambio climático y la igualdad de género. En 2022, lanzó el EP sorpresa Guitar Songs y se destacó como cabeza de cartel en festivales. Su documental Billie Eilish: The World's a Little Blurry - 70% ofrece una mirada profunda a su vida y carrera. Además, incursionó en la actuación en la serie El Enjambre - 67%. Eilish continúa evolucionando como una influyente artista y figura pública.

También lee: Billie Eilish dice que no tiene problema con ser sexualizada: “soy un ser sexual a veces”

La misoginia interiorizada

La impactante declaración de Eilish se dio en el evento de Variety Power of Women, en el mes de noviembre, y con sólo 21 años, la cantante dijo que está muy orgullosa de ser mujer, después de nunca haberme sentido realmente como una mujer, y entre lágrimas confesó que lamenta su “misoginia interiorizada” del pasado (vía People):

He pasado gran parte de mi vida sin sentir que encajaba en ser mujer. Creo que durante un par de años, debido a esa inseguridad, me volví casi muy exigente al respecto y pensaba: 'Oh, no soy como otras chicas porque no hago esto y aquello'. He llegado a sentir mucho resentimiento por ese período de tiempo porque estoy mucho más interesada en ser como otras chicas porque otras chicas son increíbles y yo amo a las mujeres. Esto suena un poco jodido, pero tengo mucha misoginia interiorizada dentro de mí y la encuentro saliendo en lugares que no quiero. Y tengo que decir, con total transparencia, que me siento muy agradecida de ser mujer en estos momentos. Me siento muy orgullosa y me siento muy honrada de estar aquí.

La misoginia interiorizada en las mujeres es un fenómeno complejo que refleja la asimilación y aceptación de actitudes y creencias misóginas por parte de las propias mujeres hacia sí mismas y otras mujeres. Se manifiesta a través de la internalización de estereotipos de género negativos y nocivos, perpetuando la discriminación basada en el género. Este fenómeno puede ser resultado de la socialización cultural, donde las mujeres, desde una edad temprana, son expuestas a normas y expectativas que desvalorizan su identidad y contribuyen a la construcción de una autoimagen negativa.

La misoginia interiorizada se manifiesta de diversas formas, como la autocrítica excesiva, la competencia desmedida entre mujeres, la complacencia con roles tradicionales de género y la tolerancia hacia el sexismo. Las mujeres afectadas por este fenómeno pueden minimizar o justificar comportamientos misóginos, lo que dificulta la solidaridad y el empoderamiento femenino. Combatir la misoginia interiorizada implica un proceso de concientización y desaprendizaje de patrones de pensamiento internalizados, promoviendo la autoaceptación, la empatía entre mujeres y el cuestionamiento activo de normas de género opresivas. Abordar este fenómeno es esencial para construir una sociedad más equitativa, donde todas las mujeres puedan desarrollarse plenamente sin restricciones impuestas por la misoginia internalizada.

No te vayas sin leer: Billie Eilish escribió la canción para Barbie en dos horas y con cero inspiración