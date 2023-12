The Last of Us es la serie más pirateada de 2023

Ha pasado casi un año desde el estreno de The Last of Us - 97%, la serie de HBO Max que llegó para arrasar con los números de la industria de streaming, estando a la par de los alcanzados por La casa del dragón - 91% y la propia Game of Thrones - 59%. El estudio ya está trabajando en el desarrollo de la segunda temporada, basada en el segundo videojuego a cargo de Naughty Dog y, a través de Torrent Freak, ahora se revela que The Last of Us es la serie más pirateada del año, superando a otros grandes éxitos de los últimos meses.

De acuerdo con el medio informativo, The Last of Us se convierte en lo más descargado de forma ilegal en el terreno de la televisión, dejando atrás a otros productos de consumo como The Mandalorian - 91%, Loki - 74% y Ahsoka - 77%; estas tres series pertenecen a Disney, sin embargo, fue un producto de Warner Bros. el más visto de la pantalla chica. Está claro que el impacto del videojuego, así como la presencia de Pedro Pascal hizo maravillas con los números de la serie de Warner y HBO Max. ¿La segunda temporada será capaz de alcanzar la misma popularidad?

Fuente: Warner Bros.

Encanto extremo

The Last of Us sigue la historia de Joel, un hombre marcado por la tragedia en un mundo postapocalíptico devastado por una infección fungosa que ha convertido a gran parte de la población en criaturas hostiles. Joel, un sobreviviente astuto y endurecido, se encuentra con Ellie, una joven valiente que podría tener la clave para la cura. Juntos, emprenden un peligroso viaje a través de un paisaje desolado y peligroso, enfrentándose a bandas de saqueadores y a las terribles criaturas infectadas. A medida que su relación se desarrolla, la serie explora temas de pérdida, supervivencia y la complejidad moral en un mundo que ha perdido toda estructura y civilización.

La narrativa de The Last of Us se desarrolla en una serie de episodios que equilibran la tensión de la acción con momentos emotivos y reflexivos. Los personajes, complejos y realistas, luchan con sus propios demonios internos mientras enfrentan amenazas externas. La serie captura la esencia del juego original al explorar la conexión profunda entre Joel y Ellie, y presenta giros inesperados que mantienen a los espectadores en vilo. Con una cinematografía impresionante y una narrativa impactante, The Last of Us es una experiencia televisiva inolvidable en un mundo donde la esperanza es un bien preciado y la supervivencia, una lucha constante.

En The Last of Us, Pedro Pascal demuestra su habilidad excepcional para dar vida al complejo y atormentado personaje de Joel Miller. Con una actuación cautivadora, Pascal logra transmitir la carga emocional y la resistencia física que define al icónico superviviente en el mundo postapocalíptico. Su habilidad para expresar la vulnerabilidad de Joel mientras lucha con su pasado y protege a Ellie crea una conexión auténtica con la audiencia, haciendo de su interpretación un elemento fundamental para el éxito de la serie.

Bella Ramsey, por su parte, encarna de manera impresionante a Ellie, capturando la valentía, ingenio y complejidad emocional del personaje. La joven actriz demuestra una madurez actoral sorprendente al retratar la transformación de Ellie desde una adolescente vulnerable hasta una superviviente decidida. La química entre Pascal y Ramsey en pantalla es palpable, creando un dúo dinámico que eleva la narrativa y captura la esencia de la relación central de The Last of Us. La elección de Pascal y Ramsey resulta esencial para el éxito de la serie, ya que logran encapsular la esencia de los queridos personajes del videojuego y ofrecen interpretaciones que resuenan con los fanáticos y atraen a nuevos espectadores.

