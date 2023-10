Loki: Kevin Feige asegura que la segunda temporada no tendrá un final abierto

El universo cinematográfico de Marvel se encuentra en una etapa muy complicada que está dividiendo la opinión de los fans. Lo que para algunos es una transición para cambiar el sistema y las tradiciones más obsoletas de la franquicia, para otros es una prueba de que la saga tiene un límite y está llegando a él. Pocos títulos mantienen la atención del público, como la segunda temporada de Loki - 74%, y como esta serie es tan bien recibida por la mayoría, muchos creen que pronto darán luz verde para más episodios, aunque Kevin Feige acaba de confirmar que el final no será abierto y genuinamente funcionará como cierre definitivo.

Lee: Loki: segunda temporada volverá a mostrar el lado oscuro del protagonista, asegura productor

De villano a héroe poco virtuoso

Gracias al carisma de Tom Hiddleston, el personaje de Loki se convirtió en uno de los favoritos del público. A pesar de ser presentado como uno de los villanos principales en la primera etapa del UCM, pronto se convirtió en alguien más profundo gracias a su relación con Thor (Chris Hemsworth) y sus propios traumas de infancia que no justificaban sus acciones, pero sí las explicaban y ponían en contexto. La popularidad de Loki fue tan impresionante que hasta se cambió el corte final de Thor: Un mundo Oscuro - 66% para darle más importancia y explotar al máximo el gusto de la gente.

En Thor: Ragnarok - 92%, Taika Waititi por fin exploró a profundidad los matices del personaje y lo que podía lograr si dejaba atrás el resentimiento para luchar junto a su hermano. Esto para nada lo hacía un héroe, pero al menos lo ponía del lado correcto de la historia, lo que eventualmente llevó a su prematura muerte en Avengers: Infinity War - 79%. Como esto sólo fue el inicio de este viaje, Marvel encontró la justificación perfecta para darle su propia serie donde podían seguir esa premisa.

Póster de la segunda temporada de Loki (Crédito: IMDb)

Las series exclusivas de Marvel generaron muchas expectativas entre el público que tenía serias dudas sobre este nuevo camino para la franquicia. WandaVision - 95% y Loki dejaron raíces muy fuertes para el UCM en la pantalla chica, pero por desgracia otros títulos no han podido estar a la altura, especialmente los que estrenaron este año. La decepción ante estas ofertas se hizo muy evidente cuando llegó a las películas de siempre, como Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60% o Thor: Amor y Trueno - 76%, que simplemente no funcionaron como se esperaba y que ya hicieron que los altos mandos se pongan a revisar sus planes a futuro.

Sigue leyendo: Marvel le dirá adiós a sus series limitadas

La perspectiva no es muy buena en estos momentos, por lo que los fans tomaron una distancia importante con Marvel. Sin embargo, la segunda temporada de Loki se vendió como una gran oportunidad para regresar a la franquicia por lo bien que funcionó la primera vez y porque prometía dar a conocer elementos que serán indispensables para el futuro de esta etapa. El punto más claro tiene que ver con el personaje de Kang (Jonathan Majors) porque es el gran villano de la saga en estos momentos, pero muchos quieren saber si Loki tiene un camino escrito para seguir formando parte del UCM.

La segunda temporada de Loki sí tendrá un cierre definitivo

Como Marvel había promocionado estos proyectos como eventos y no como series, al principio se pensó que serían miniseries por lo que fue una verdadera sorpresa cuando en el final de temporada de Loki se anunció de inmediato una segunda temporada. Muchos fans creen que eso se repetirá en esta ocasión, pero en entrevista con Deadline, Kevin Feige quiere dejar en claro que no será el caso:

Lo tomamos temporada por temporada, y ciertamente hay cosas de las que Tom, yo y otros actores hemos hablado sobre hacia dónde vemos que va esto, y sé que internamente hay algo de entusiasmo por eso, pero solo desde el punto de vista de la narración.

Diré que [la segunda temporada] no tiene un final abierto. Queremos poder ofrecer una satisfacción real en lo que estamos haciendo, pero creo que será emocionante e inesperado y será todo lo que a la gente le gusta de esta serie.

El productor aseguró que las primeras dos temporadas se desarrollaron así desde que se anunció la serie del personaje:

Creo que siempre concebimos las temporadas 1 y 2 como un todo. Que son dos capítulos del mismo libro, y que en la temporada 2 termina ese libro, y que hay otras historias que contar allí, pero creo que serían Libros nuevos, si no es demasiado reservado [decirlo así].

Ahora que Marvel tomará estos proyectos como series a largo plazo, Loki puede ser un buen experimento para probar si es algo que el público va a consumir por tanto tiempo. Como ya mencionó el productor, las primeras dos temporadas abordan y cierran un ciclo, pero el personaje puede tener vida más allá de esto y podrían planearse nuevas aventuras que nada tengan que ver con Kang.

Te puede interesar: Loki consigue 10 millones de reproducciones con su estreno en Disney Plus