Disney obligó a Lucasfilm y Marvel Studios a anunciar proyectos no listos

¡Eso tiene sentido! Disney, el gigante del entretenimiento, es conocido por sus éxitos en la creación de franquicias cinematográficas icónicas. Sin embargo, un nuevo libro, MCU: The Reign of Marvel Studios (vía Comicbookmovie.com), revela un aspecto intrigante de cómo Disney pudo haber forzado a dos de sus activos más valiosos, Lucasfilm y Marvel Studios. Según el libro, la presión de Disney para anunciar proyectos antes de que estuvieran realmente listos tuvo un impacto significativo en la percepción y la ejecución de estas franquicias.

¿Cómo ha afectado a Lucasfilm?

Lucasfilm, el estudio detrás de la amada franquicia de Star Wars, anunció varios proyectos que generaron un gran entusiasmo entre los fanáticos. Sin embargo, la realidad era diferente: muchos de estos proyectos simplemente no estaban listos para ser anunciados. Esto se convirtió en un problema persistente que dejó a los fanáticos escépticos y desconfiados de futuros anuncios.

Algunos de los proyectos que no lograron materializarse incluyen Rangers of the New Republic, Lando, A Droid Story, y Rogue Squadron. Este último estaba destinado a ser dirigido por Patty Jenkins, la directora de Mujer Maravilla - 92% y Mujer Maravilla 1984 - 76%. Jenkins incluso se puso un uniforme de piloto de X-Wing para promocionar la película, generando expectativas enormes. Sin embargo, desde entonces, la película se ha dejado en un segundo plano y se rumorea que Jenkins tuvo diferencias creativas.

Gina Carano en The Mandalorian (2019), Lucasfilm

Por otro lado, la situación es muy similar para la serie de Disney+ que contaría la historia de Lando. Planeada para que fuera encabezada por Justin Simien, pasó por un cambio drástico. Ahora, Stephen Glover y Donald Glover están produciendo la producción, dejando sin empleo al propio director de La Mansión Embrujada - 13% que, sorprendentemente, se enteró de su despido a través de las redes sociales.

¿Y recuerdan a Cara Dune? Pues la controvertida actriz Gina Carano, que le daba vida en The Mandalorian - 80%, fue despedida debido a sus comentarios en las redes sociales, lo que ocasionó que Rangers of the New Republic se detuviera. Lamentablemente, para los fans, Cara Dune sería uno de los personajes más destacados dentro de la trama, por lo que, ante la ausencia de la actriz, el proyecto tuvo que entrar en standby.

Asimismo, el proyecto A Droid Story, una película animada que utiliza CG realista y que supuestamente se centraría en R2-D2 y C-3PO, también sufrió un estancamiento. La última actualización fue en 2021, dejando a los fanáticos preguntándose sobre el estado de esta película que, hasta el momento, se desconoce si aún está en planes de continuar o en definitiva se prescindirá de ella.

¿Qué hay de Marvel?

Marvel Studios, la fuerza detrás del fenómeno cinematográfico de los superhéroes, también sintió la presión. El libro sugiere que, además de Kathleen Kennedy de Lucasfilm, Kevin Feige, el responsable de planificar todo el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), también fue víctima de a anunciar proyectos antes de que estuvieran completamente listos. Esto se tradujo en expectativas poco realistas y en proyectos que no cumplieron con las promesas hechas a los fanáticos.

Esta información, al ser contrastada, nos permite entender por qué la calidad de muchas producciones, tanto cinematográficas como televisas, disminuyeron tan notoriamente. Desde un CGI tan precario, pese al gran presupuesto que ostentan las producciones marvelianas hasta las tramas cada vez más limitadas y forzadas dentro del universo que se ha desarrollado por más de 10 años.

Si hay algo que la industria del cine y Disney han aprendido de esta experiencia, es la importancia de la autenticidad y la comunicación honesta con los fanáticos. Anunciar proyectos demasiado temprano puede generar entusiasmo, pero también puede llevar a expectativas poco realistas y a la desilusión. A medida que estas franquicias continúan evolucionando, queda por verse si se mantendrá una comunicación más cuidadosa y transparente con los fanáticos en el futuro.